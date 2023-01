Zaniolo al Bournemouth?/ Calciomercato: Roma esasperata, si pensa a provvedimenti

Calciomercato news, niente da fare per Zaniolo al Bournemouth

La possibilità di vedere Nicolò Zaniolo al Bournemouth entro la fine di questa sessione invernale di calciomercato pare essere definitivamente sfumata. Nella giornata di ieri i dirigenti della Roma hanno incontrato l’entourage dell’azzurro per cercare di concludere il suo trasferimento in Inghilterra ma il calciatore avrebbe rifiutato i rossoneri come prossima tappa per la sua carriera nonostante gli oltre 4 milioni di euro di ingaggio offerti dai britannici che lo avrebbero anche liberato in caso di retrocessione a fine anno.

Il mancato trasferimento di Zaniolo al Bournemouth è dunque dovuto al “no” dello stesso giocatore, il quale sperava in tutt’altra soluzione. In Premier League non si è poi infatti più concretizzato l’interesse del Tottenham di mister Conte così come in Italia il Milan ha deciso di chiamarsi fuori dalla corsa al ventitreenne, con entrambi i club impossibilitati a soddisfare le richieste della Roma sia sul punto di vista economico che sotto l’aspetto della formula dell’operazione. Ora il futuro di Zaniolo è in bilico ed i giallorossi, secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, sono decisamente esasperati da questo atteggiamento.

Calciomercato news: Zaniolo non va al Bournemouth, ecco cosa rischia

Non essendo stato ceduto al Bournemouth ora per Zaniolo si profilano sei mesi da separato in casa con la Roma che potrebbe metterlo fuori rosa consentendogli di allenarsi con un altro elemento dell’organico che non rientra più nei progetti del tecnico José Mourinho e della società, ovvero Rick Karsdorp. Lo Special One ha già fatto sapere che non punterà sull’azzurro e dunque non verrà convocato per la sfida contro il Napoli. I giallorossi sarebbero quindi anche disposti ad incassare qualcosa di meno in estate, visto che il cartellino di Zaniolo potrebbe svalutarsi a causa della prolungata assenza dai campi di gioco, pur di punire il comportamento espresso dallo stesso trequartista, reo di aver messo in difficoltà il club.

