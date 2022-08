Calciomercato Milan news/ Sarr ad un passo, Sanches al PSG. Pioli: “De Ketelaere…”

Calciomercato Milan news, ufficiale Sanches al PSG e Sarr ad un passo

In questa finestra estiva di calciomercato il Milan è ancora alla ricerca di un paio di rinforzi per potenziare l’organico a disposizione di mister Pioli in vista della stagione che sta per cominciare. A centrocampo i rossoneri dovranno però fare a meno di Renato Sanches, seguito a lungo ma passato nelle ultime ore dal Lille al Paris Saint-Germain come aveva sempre voluto lo stesso portoghese che ha dichiarato: “Giorni intensi per me e la mia famiglia ma sono sicuro di aver fatto la scelta giusta.”

Stando alle indiscrezioni più recenti, il Milan continua a trattare con il Tottenham per Pape Sarr. Sotto contratto fino al giugno del 2026, il senegalese classe 2002 ha vinto la Coppa d’Africa con la sua Nazionale nel 2022 e lo scorso anno nella sua ultima stagione con la maglia del Metz ha collezionato 34 presenze tra campionato e coppa, impreziosite pure da una rete e tre assist vincenti per i suoi compagni.

In attesa di ulteriori dal calciomercato estivo, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dei nuovi acquisti a La Gazzetta dello Sport, cominciando da De Ketelaere: “Ho a De Ketelaere mostrato dei video con dei nostri concetti di gioco. È stato molto attento, da quello che ha detto si vede che è molto intelligente, che capisce di calcio. E poi ha grande talento, si vede da come tocca palla: è elegante, bello da vedere. Ho chiesto di lui a Origi, compagno di nazionale, e lui: «È metà Havertz e metà Kakà». Giocherà qualche minuto a Vicenza e un tempo domenica con la Pergolettese.”

L’allenatore rossonero ha poi aggiunto: “Adli si sta inserendo benissimo, a volte si muove fin troppo ma sta imparando in fretta: è molto intelligente, gioca in verticale. Origi? Sa fare tutto: è molto attento, mi piace e ci darà soddisfazioni. Sulla carta mancano due ruoli, il difensore e il centrocampista. Non vogliamo sostituire chi se ne è andato con dei sosia, anche perché un altro Kessie non c’è. Ci servono due caratteristiche: esplosività e intelligenza.”











