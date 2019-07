CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Scambio Andre Silva-Ruben Neves? (Ultime notizie)

Il Milan continua a lavorare sottotraccia a diverse ipotesi per il suo calciomercato. Ci sono anche degli esuberi da sistemare ed uno è particolarmente oneroso. André Silva, di ritorno dal prestito dell’ultima stagione e con un ingaggio che il club rossonero non vuole più sostenere. E l’ipotesi per risolvere la questione e nel contempo rinforzare la rosa a disposizione di Marco Giampaolo sembra già stagliarsi all’orizzonte. André Silva ha estimatori dall’Inghilterra, in particolare dal Wolverhampton, club che in questa stagione sarà anche impegnato sul fronte continentale, partendo dai preliminari di Europa League. E sotto la regia dell’agente Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di André Silva, potrebbe arrivare il gioiello degli Wolves, ovvero Ruben Neves. 45 milioni la sua valutazione, dunque il Milan per chiudere l’affare dovrebbe inserire un conguaglio di 15 milioni di euro a favore degli inglesi.

CALCIOMERCATO MILAN, IDEA GEDSON FERNANDES

Altri nomi si muovono attorno al calciomercato del Milan, sotto la regia di Paolo Maldini e Zvonimir Boban la squadra è ancora un cantiere aperto, ma diverse idee si stanno facendo strada. Ad esempio, Gedson Fernandes del Benfica: un’operazione che sarebbe onerosa, ma si tratta di un calciatore che a Giampaolo farebbe comodo per completare un centrocampo di qualità, che conterà sull’arrivo di Bennacer, ormai fatto l’affare con l’Empoli. 16 milioni di euro ai toscani, ma Gedson Fernandes potrebbe essere comunque papabile per vestire la maglia rossonera. Questo perché ci potrebbe essere un’altra partenza importante, Lucas Biglia sta venendo corteggiato con grande insistenza dalla Fiorentina e dunque si potrebbe aprire un tassello importante, anche se servirà comunque incassare da cessioni importanti per fare mercato con una certa decisione. Gigio Donnarumma è sempre l’indiziato numero uno per partire e permettere di fare cassa al Milan.

