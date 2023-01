Calciomercato Milan News/ Sconto per Brahim Diaz? Per l’attacco Kolo Muani o Hojlund

CALCIOMERCATO MILAN: SI CERCA LO SCONTO PER BRAHIM DIAZ

Lo abbiamo già detto nei giorni scorsi: in inverno il calciomercato Milan non si muoverà, almeno non per acquisti di peso. La filosofia di Paolo Maldini e Frederic Massara sembra essere la stessa: i rossoneri sanno di avere una squadra competitiva e non la andranno a toccare, preferendo far maturare i giocatori che sono arrivati in estate e che, per dirla tutta, al momento non hanno dato il contributo che si poteva sperare. In realtà poi in casa Milan c’è sempre lo spinoso e delicato tema dei rinnovi: quelli di Rafael Leao e Olivier Giroud sono ampiamente discussi, ma un altro elemento che i rossoneri vogliono blindare è Brahim Diaz.

Qui la questione di calciomercato è diversa: lo spagnolo, che gioca in rossonero dal 2020, si è ottimamente ambientato e confermarlo nella rosa sarebbe utile, almeno attualmente, anche per sopperire allo scarso rendimento di Charles De Ketelaere, che verosimilmente il Milan aspetterà ma non può ancora essere considerato un affidabile trequartista. Brahim Diaz diventa dunque importante, ma il Real Madrid per lasciarlo al Milan a titolo definitivo vuole 22 milioni per il riscatto: per questo motivo la dirigenza rossonera è al lavoro per ottenere uno sconto ai blancos, tutto sommato alla fine le richieste di Maldini potrebbero essere accettate ma bisognerà scoprirlo più avanti.

HOJLUND-KOLO MUANI, BALLOTTAGGIO

Pensando invece a giugno, il calciomercato Milan ha la necessità di trovare un attaccante: Zlatan Ibrahimovic potrebbe non continuare e comunque è ai box da ormai un anno (e le candeline sono già 41), Olivier Giroud non è più un giovane che possa tirare la carretta all’infinito, Divock Origi ha passato più tempo in infermeria che in campo. Per questo motivo là davanti servono forze fresche: al momento il ballottaggio è tra Randal Kolo Muani, che sarebbe in cima alla lista di Paolo Maldini, e Rasmus Hojlund. Il primo ha già esperienza internazionale: sta giocando la Champions League con l’Eintracht (si è qualificato agli ottavi) ed è stato convocato a sorpresa ai Mondiali dalla Franchia (per sostituire Nkunku).

Purtroppo per lui l’epilogo è stato amarissimo con quell’errore davanti ad Emiliano Martinez grazie al quale l’Argentina si è spinta ai rigori e alla fine ha vinto il titolo. Al netto dell’episodio, certo spiacevole e potenzialmente devastante per il calciatore, Kolo Muani è attaccante che sa segnare e potrebbe essere molto utile al Milan; come detto in alternativa c’è Rasmus Hojlund, che ha il vantaggio dell’età e si è già ambientato molto bene nella nostra Serie A. Peccato che l’Atalanta, che lo ha pagato 17 milioni di euro, non lo consideri vendibile; tuttavia le strade del calciomercato sono molte, qualora arrivasse l’offerta giusta la Dea potrebbe anche cambiare idea…











