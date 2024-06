Calciomercato Milan News/ Segnali da Broja, contatti avviati con Rabiot (30 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: “ASSIST” DA BROJA?

Tra i calciatori protagonisti delle voci di calciomercato che riguardano il Milan c’è anche Armando Broja, che ha lanciato un messaggio al club rossonero, parlandone in un’intervista ai microfoni di RTV Klan. L’attaccante del Chelsea, tornato in Albania dopo l’eliminazione dagli Europei 2024, non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto cosa direbbe a Zlatan Ibrahimovic se lo chiamasse, spiegando che è un suo grande tifoso e che il Milan è una grande squadra, seconda solo al Real Madrid per storia, quindi gli suggerirebbe di parlare con il suo agente e la sua famiglia.

Il centravanti, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito nel Fulham, ha però lanciato anche un segnale di calciomercato al Milan: Armando Broja ha, infatti, ammesso di aver avuto qualche contatto con altre squadre, avendo offerte da Serie A, Bundesliga e Premier League, senza neppure escludere la possibilità di restare al Chelsea, visto che ha un contratto che scadrà tra tre anni.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PRIMI CONTATTI CON RABIOT

Dall’attacco al centrocampo, perché le indiscrezioni di calciomercato riguardanti l’interesse del Milan per Adrien Rabiot trovano conferma secondo Gianluca Di Marzio, il quale a Sky Sport 24 ha rivelato che ci sarebbe stato un contatto da parte del club rossonero per far presente l’interesse. In particolare, l’interlocuzione sarebbe avvenuta con la mamma del centrocampista della Juventus, a cui sarebbe stata presentata una proposta importante, seppur non in linea con l’ingaggio degli ultimi anni del francese.

La svolta potrebbe però arrivare alla fine degli Europei, perché Rabiot avrebbe fatto presente di voler definire il suo futuro quando non sarà impegnato con la Francia, uno scenario che potrebbe complicare i piani del Milan, visto che rischierebbe di ritrovarsi con la concorrenza e la necessità comunque di rinforzare il centrocampo, zona del campo per la quale restano in piedi le idee Fofana e Chukwuemeka, con quest’ultimo che potrebbe essere preso dal Milan a prescindere dalla trattativa per Rabiot.

