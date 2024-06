Calciomercato Milan News/ Rivoluzione a centrocampo: Fofana ad un passo, Bennacer in Arabia (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FOFANA VUOLE SOLO I ROSSONERI

Il calciomercato Milan avrà come priorità il centrocampo, uno dei ruoli più discussi dell’ultima era Pioli. Oltre alla difesa, la peggiore tra le big dopo il Napoli, il ruolo nevralgico era spesso scoperto. Tantissime le critiche sul famoso “5-0-5”, un’esasperazione per sottolineare l’assenza di densità a metà campo.

Infatti non è un caso se il prossimo centrocampista sarà fisico oltre che abile tecnicamente. Ci stiamo riferendo a Youssouf Fofana, 25enne che dopo 175 partite lascerà il Monaco per il grande salto proprio al Milan. Il giocatore, a dimostrazione della volontà di vestire la maglia rossonera, ha rifiutato anche la Premier League.

Insomma, stiamo parlando di un ragazzo che non vede l’ora di iniziare e il Monaco è pronto ad accontentarlo per 25 milioni. L’affare si chiuderà dopo l’Europeo e a Fofana verrà presentato un triennale con un ruolo fondamentale all’interno dello scacchiere tattico di Paulo Fonseca.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ADDIO BENNACER?

Sirene arabe per il calciomercato Milan. Questa volta non è Leao a finire nel mirino dei club dell’Arabia Saudita bensì Ismael Bennacer. L’ex Empoli è stato adocchiato da varie squadre arabe che vorrebbero portare in Saudi Pro League il metronomo del centrocampo.

Inoltre, c’è stato anche un colloquio di ben 4 ore secondo Sportitalia tra l’entoruage del giocatore e le squadre arabe. Al momento c’è da dire che non ci sono le basi per impostare una trattativa dunque è tutto rinviato a quando ci sarà la vera e propria offerta che il Milan potrebbe prendere seriamente.











