CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Theo-Brahim Diaz, scambio col Real? Chukwuemeka in prestito (29 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OPERAZIONE REAL!

Il calciomercato del Milan può far registrare un clamoroso scambio. Da diverse settimane si parla di una possibile partenza di Theo Hernandez, che potrebbe addirittura entrare in un affare con il Real Madrid. Il terzino rossonero è noto da tempo come obiettivo del Bayern Monaco, specialmente se Alphonso Davies dovesse lasciare i bavaresi. Zlatan Ibrahimovic, in una conferenza stampa tenuta qualche settimana fa, è stato chiaro su questo punto, ma la risposta di Hernandez è stata immediata: il francese ha espresso la volontà di attendere la fine dell’Europeo 2024 per decidere il suo futuro.

Nel frattempo, dalla Spagna arriva una notizia sorprendente. Secondo ‘Defensa Central‘, anche il Real Madrid avrebbe mostrato interesse per Theo Hernandez, e il Milan avrebbe un obiettivo di calciomercato chiaro tra i Blancos per agevolare la trattativa. L’idea dei rossoneri sarebbe quella di far tornare a Milano Brahim Diaz, già protagonista con il Diavolo nelle scorse stagioni. Tuttavia, al momento, i Blancos avrebbero rifiutato l’offerta, considerando Diaz troppo importante nelle loro rotazioni per potersene privare, anche se il Milan ritiene che la valutazione di Hernandez, in scadenza di contratto nel 2026, sia ancora importante.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SI LAVORA PER CHUKWUEMEKA

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il Milan continua a insistere per Carney Chukwuemeka. Secondo Sky Sport, il club rossonero desidera il giovane centrocampista classe 2003 e prosegue i contatti con il Chelsea per trovare un accordo. Il Milan punta a chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto, dopo che i Blues avevano acquistato Chukwuemeka dall’Aston Villa nell’estate del 2022 per 18 milioni di euro.

Il 20enne non ha vissuto una stagione 2023-2024 memorabile, tanto da non essere preso in considerazione dall’Inghilterra di Southgate per l’Europeo in Germania. Ha collezionato solo 254 minuti in campo, distribuiti su 12 partite: 9 in Premier League, 2 in FA Cup e una in Carabao Cup, segnando 2 gol e fornendo un assist, oltre a ricevere 2 cartellini gialli. Nonostante la giovane età Chukwuemeka vanta già un’esperienza notevole nel calcio inglese e il Chelsea accorderebbe al prestito solo in caso di obbligo di riscatto.

