CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Si complica la pista Ziyech, Aouar vorrebbe i rossoneri

Calciomercato Milan news, ora Hakim Ziyech sembra più complicato

Il Milan continua a pensare di inserire nuovi giocatori sulla trequarti anche in qeusta finestra invernale di calciomercato. I rossoneri non sembrano essere soddisfatti degli acquisti arrivati in estate e non hanno dunque smesso di seguire un obiettivo come Hakim Ziyech, marocchino di proprietà del Chelsea che ha ben figurato con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar. Tuttavia, nelle ultime ore sembra complicarsi l’eventuale passaggio di Ziyech al Milan.

Stando alle indiscrezioni più recenti, la Roma avrebbe infatti messo nel mirino il ventinovenne nell’ottica di rimpiazzare Nicolò Zaniolo, altro profilo nei radar milanisti ma vicinissimo alla cessione al Tottenham di mister Conte. Le strade del Milan e di Ziyech sembrano dunque destinate a non incrociarsi nemmeno nel prossimo futuro nonostante la possibile richiesta del calciatore di salutare Londra a causa dell’arrivo di altri giocatori nel suo ruolo come l’ucraino Mudryk.

Calciomercato Milan news, Aouar vorrebbe trasferirsi in rossonero

Il Milan potrebbe mettere mano al proprio centrocampo in fase di calciomercato in caso di partenza di uno o più elementi in quel reparto. Chi potrebbe fare al caso dei rossoneri è il francese Houssem Aouar, ventiquattrenne in scadenza di contratto con l’Olympique Lione a giugno 2023 e quindi al termine della stagione attualmente in corso. Come rivelato da Calciomercato.com, lo stesso centrocampista avrebbe rivelato ai suoi amici di volersi trasferire al Milan che dal canto suo potrebbe perdere Brahim Diaz se non dovesse riuscire ad abbassare il riscatto da 22 milioni di euro pattuito con il Real Madrid. Accostato anche alla Roma, Aouar piace molto al Betis di Siviglia che gli avrebbe addirittura già proposto un ingaggio da 2,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni.

Calciomercato Milan news, Adli e Bakayoko in uscita dai rossoneri

Nel frattempo in casa Milan si pensa anche a qualche movimento di calciomercato in uscita per questa finestra invernale. Nell’elenco dei calciatori che potrebbero lasciare Milanello c’è senza dubbio Yacine Adli, centrocampista che sinora non ha convinto mister Pioli e sulle cui tracce si registra la presenza della Sampdoria. Un altro che potrebbe salutare nel mezzo è Tiémoué Bakayoko, in prestito dal Chelsea ma apparentemente destinato a giocare lontano sia da Milano che da Londra visto che per lui si segnala l’interesse di alcune squadre che militano in Turchia. Se i due dovessere essere ceduti, il Milan potrebbe anche pensare di rimpiazzarli in qualche modo da qui al 31 gennaio.











