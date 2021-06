Calciomercato Milan News/ Si lavora al ritorno di Dalot, Odriozola come alternativa

CALCIOMERCATO MILAN: DALOT PUÒ TORNARE MA…

Dopo l’esordio da titolare in nazionale, adesso Diogo Dalot è ancor più un obiettivo del calciomercato Milan. Il terzino destro ha sfruttato alla grande le opportunità avute: arrivato agli Europei 2020 per la positività al Coronavirus di Joao Cancelo, è stato inserito dal primo minuto negli ottavi contro il Belgio perché Nélson Semedo era infortunato, e ha destato un’ottima impressione anche se il Portogallo è stato eliminato. Non è un mistero che il Milan intenda riportarlo in rossonero: tornato al Manchester United per la fine del prestito, Dalot potrebbe effettivamente tornare a vestire la maglia del Diavolo ma le due società devono trovare l’accordo, e non sarà semplice.

Da una parte infatti c’è un Milan che vorrebbe un prestito con diritto di riscatto per non essere troppo legato, dall’altra i Red Devils che sono invece più propensi all’obbligo; sia come sia sembra che la cifra che il Manchester United vorrebbe inserire nel contratto non sia inferiore ai 18 milioni di euro. In più, anche se questa non è una certezza, Ole Gunnar Solskjaer potrebbe chiedere alla sua società di trattenere Dalot, per dargli un’occasione; il portoghese può giocare anche a sinistra e dunque sarebbe un profilo ideale nella rosa della squadra inglese. Staremo a vedere in che modo si concluderà questa trattativa…

ODRIOZOLA UNA POSSIBILE ALTERNATIVA

Una possibile alternativa a Dalot, per il calciomercato Milan, sarebbe dunque Alvaro Odriozola. Sfruttando i colloqui in corso per la posizione di Brahim Diaz, la società rossonera potrebbe riferirsi al Real Madrid anche per il ruolo di terzino destro, con lo spagnolo classe ’95 che al pari di Dalot può giocare anche sulla corsia mancina. Cresciuto nella Real Sociedad, arrivato nella capitale spagnola nel 2018, Odriozola non ha mai trovato tantissimo spazio ma ha comunque avuto le sue occasioni, passando anche per sei mesi al Bayern Monaco ma, qui davvero, non avendo mai l’opportunità di mettersi in mostra. Tornato alla base, nel 2020-2021 ha messo insieme 16 presenze (13 nella Liga, 2 in Champions League e una in Coppa del Re): chiaramente non è una prima scelta per la fascia, ma il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid potrebbe anche cambiare le carte in tavola, in termini generali perché quando una squadra si affida a un nuovo allenatore la posizione di alcuni giocatori può essere diversa. Che poi questo sia o meno il caso di Odriozola bisognerà scoprirlo, sicuramente per il Milan la prima opzione resta Dalot ma giustamente Paolo Maldini si guarda intorno alla ricerca di un possibile piano B per coprire lo spot di terzino destro.

