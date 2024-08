CALCIOMERCATO MILAN NEWS, KALULU VERSO LA JUVE

Il calciomercato estivo terminerà alla fine del mese attualmente in corso ed in casa Milan i dirigenti si stanno ancora muovendo per sistemare l’organico a disposizione di mister Fonseca attraverso alcune operazioni sia in entrata che in uscita. I rossoneri, come diverse altre società, devono infatti liberarsi di quei calciatori destinati a non trovare molto spazio da titolare o comunque in grado di ritagliarsi una il proprio spazio in campo e tra questi nomi figura quello di Pierre Kalulu.

Stando alle indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, il club che vorrebbe accaparrarsi Kalulu è la Juventus con cui il Milan avrebbe già trovato l’intesa per un affare che prevede un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 14. A ciò va poi aggiunto un ulteriore bonus di 3 milioni ed il 10% sulla futura rivendita. Tuttavia, al momento l’operazione sarebbe frenata dal mancato benestare dello stesso calciatore in merito al trasferimento a Torino.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL SAINT ETIENNE SU BALLO TOURE’

Detto di Kalulu, c’è anche un altro calciatore che potrebbe salutare il Milan entro la chiusura di questa finestra di calciomercato. Stiamo parlando di Fodé Ballo-Touré, ventisettenne francese che sarebbe appunto finito nel mirino del Saint-Etienne che, stando a Relevo, sarebbe intenzionato a riportarlo in Ligue 1 dove ha già vestito le maglie di Lilla e Monaco. Il terzino sinistro potrebbe anche decidere di accettare la corte dei connazionali visto che potrebbe essere aggregato alla formazione Futuro del Milan piuttosto che a quella principale e ricordiamo infine che già nella scorsa stagione era stato ceduto in prestito agli inglesi del Fulham dove anche lì non aveva saputo ritagliarsi lo spazio auspicato.