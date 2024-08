CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI RAGIONA SUI BONUS PER FOFANA

Il calciomercato Milan sta tentando l’accelerazione decisiva per il centrocampista richiesto da Paulo Fonseca. L’operazione Youssouf Fofana per i rossoneri ha infatti ufficialmente preso slancio. Dopo il chiaro messaggio dell’allenatore portoghese nella conferenza stampa successiva al “Trofeo Berlusconi” di ieri (“Il mediano? È Fofana, lo sappiamo tutti”), il club rossonero ha intensificato i contatti con il Monaco per cercare di chiudere l’affare per il centrocampista classe 1999.

Secondo gli ultimi rumors di calciomercato, il Milan ha aumentato l’offerta a 19 milioni di euro di parte fissa, più un milione di bonus facilmente raggiungibile e altri due più complessi. Il Monaco punta a ottenere 25 milioni, ma c’è un crescente ottimismo sul fatto che l’accordo possa essere raggiunto. Fofana si sta allenando a parte in questi giorni, in attesa dello sviluppo delle trattative che lo riguardano e la svolta per il suo passaggio in rossonero non è parsa mai così vicina.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: SI INSISTE PER SAMARDZIC

Il calciomercato Milan potrebbe cercare anche un altro rinforzo per il centrocampo. Il club è ancora interessato a Lazar Samardzic e durante la presentazione ufficiale dell’attaccante cileno Alexis Sanchez il direttore sportivo dell’Udinese, Nani, ha confermato l’interesse dei rossoneri per il bosniaco: “Samardzic è uno dei nostri giocatori più richiesti sul mercato, e c’è qualche interesse dall’Italia… diciamo dal Nord Italia. Da parte nostra, non abbiamo intenzione di cederlo facilmente: l’idea è di mantenere i nostri migliori giocatori, a meno che non arrivino offerte soddisfacenti per tutti“.

Classe 2002, Samardzic era già stato nel mirino del calciomercato Milan ai tempi in cui Paolo Maldini era dirigente, prima di approdare all’Udinese nell’estate del 2021 per 3 milioni di euro dal Lipsia, con un contratto fino a giugno 2026. Nelle sue prime tre stagioni in Serie A, ha segnato 13 gol e fornito 10 assist in 98 presenze, andando a segno anche contro Roma, Napoli, Milan e Inter. Con quest’ultima era stato in trattativa un anno fa, arrivando persino a sostenere le visite mediche a Milano, prima di tornare a Udine a causa di un’improvvisa rottura con i dirigenti nerazzurri.