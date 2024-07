Calciomercato Milan news/ Sogno Morata e Zirzkee per l’attacco. E Rabiot… (7 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RABIOT RESTA IL SOGNO PER IL CENTROCAMPO

Il sogno del calciomercato del Milan porta il nome di Adrien Rabiot, centrocampista svincolato dopo il mancato rinnovo con la Juventus. Il francese sta ancora giocando l’Europeo in Germania con la sua Francia e non ha ancora preso decisioni sul suo futuro: potrebbe rinnovare con la Juventus (siglando di fatto un nuovo contratto dopo la fine del precedente) o scegliere di provare una nuova esperienza: il Milan rimane vigile sullo sfondo, sognando il grande colpo che farebbe impazzire tutti i tifosi rossoneri. Come riportato da Calciomercato.com, Moncada e Furlani continuano a seguire il francese anche se l’affare di calciomercato resta molto complicato anche in virtù delle richieste economiche del calciatore.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PER LA DIFESA PIACE PAVLOVIC

Per quanto riguarda invece la difesa, al Milan piace Strahinja Pavlovic, considerato il nome di calciomercato gusto per rinforzare il reparto arretrato del Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, le quotazioni del centrale serbo starebbero aumentando nelle ultime ore: il suo sarebbe un profilo ritenuto ancora più interessante in caso di partenza di Malick Thiaw, che piace molto in Premier League, soprattutto al Newcastle. Non mancano poi neppure profili interessanti per l’attacco: in particolare, sono due i sogni dei tifosi e dei dirigenti rossoneri, ossia Alvaro Morata e Zirzkee.

Il primo piace da anni e la clausola dell’Atletico Madrid è di 13 milioni: lui al momento ne guadagna sei ma in caso di accettazione della proposta del Milan, dovrebbe rinunciare ad una parte di questa cifra. Pochi giorni fa l’attaccante ha giurato amore sui social ai Colchoneros, promettendo di rimanere fino a quando non vincerà un trofeo con la squadra nella quale è cresciuto: dunque, rimarrà della stessa idea o cederà alle sirene italiane? Per arrivare a Zirkzee, invece, i rossoneri dovrebbero essere pronti a pagare i 40 milioni di clausola stabiliti dal Bologna.











