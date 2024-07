Calciomercato Milan news/ Chi parte e chi arriva? I disegni societari: il bilancio prima delle vittorie

MILAN 2024-25, LA POSSIBILE NUOVA FORMAZIONE IN BASE AGLI INTRECCI DI CALCIOMERCATO

Ormai sembra possibile l’ipotesi che la nuova proprietà del Milan sia più interessata a fare soldi rispetto alla possibilità di vincere un trofeo, così possiamo tentare di ipotizzare la nuova formazione in base alle voci di presunte trattative di calciomercato. In porta dovrebbe restare Maignan che, essendo probabilmente il miglior portiere in circolazione, ha molte richieste attorno a lui, per esempio dal Bayern Monaco. Sulla destra dovrebbe giocare Emerson Royal che arriverebbe dal Tottenham, brasiliano con costo sopportabile dalla nuova proprietà.

Calciomercato Roma: offerti 20 milioni di euro per Riquelme/ Bryan Cristiante piace alla Juventus

Al centro del Milan rimarrebbe Thiaw che però ha molte richieste, oppure Chalobah proveniente dal Chelsea a far coppia con Tomori, mentre sulla sinistra ci sarebbe Theo Hernandez, anche se attorno a lui ci sono numerose voci di calciomercato, in questo caso provenienti dal Bayern Monaco. A centrocampo Reijnders, che ormai è una delle colonne portanti della squadra, sarebbe affiancato da Fofana proveniente dal Monaco oppure da Chukwuemeka proveniente dal Chelsea. Pulisic resta sulla fascia destra come lo scorso anno, assieme a Leao sulla sinistra, il quale sembra voler rimanere nonostante le tante richieste di mercato provenienti da mezza Europa e pure dai paesi arabi.

Calciomercato Juventus/ Su Bremer c'è il Manchester United. La decisione dopo la Copa America (6 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN, IL BILANCIO CONTA PIÙ DELLE VITTORIE

In mezzo a loro due rimane la possente figura di Loftus-Cheek, acquistato lo scorso anno dal Chelsea. Come punta, il Milan sta seguendo una trattativa di calciomercato con il Chelsea per Lukaku, che il Milan vorrebbe in prestito secco con ingaggio pari a quello di Leao, mentre invece il Chelsea vorrebbe cedere a titolo definitivo. Oppure circolano voci su Abraham dalla Roma, ma il Milan non è convinto visto che proviene da quasi un anno di stop per un grosso infortunio ai legamenti del ginocchio.

Poi esiste la probabilità concreta dell’arrivo di Morata e quella che da settimane si trascina fra commissioni e ingaggio relative a Zirkzee. Emerge che la nuova proprietà di Gerry Cardinale con Furlani e Moncada bracci operativi ed Ibrahimovic come consulente non è interessata a vincere, visto che nessuna di queste possibilità di acquisto è andata in porto, ma si tratta di possibilità pur se concrete. Infatti, il Milan sinora non ha acquistato nessun nuovo giocatore. La nuova proprietà vede il Milan principalmente come un asset di bilancio i cui conti devono tornare bene prima di tutto. (Carlo Cattaneo)

Calciomercato Torino news/ Buongiorno e Ilic vicini alla cessione. Bellanova resterà granata (6 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA