Calciomercato Milan news/ Sorpasso Newcastle per Botman

Il calciomercato del Milan vede complicarsi una pista che poteva sembrare ormai molto vicina. Sven Botman potrebbe infatti non essere più il rinforzo atteso da Pioli che attendeva un centrale molto abile nel gioco aereo. L’olandese del Lille, gran colpitore di testa, potrebbe però accasarsi al ricchissimo Newcastle saudita, che stando a quanto fatto trapelare dal club francese avrebbe fatto recapitare un’offerta ben più soddisfacente.

Secondo il giornalista inglese Scott Wilson, il Lille avrebbe fatto sapere a Botman di non avere intenzione di accettare l’offerta del Milan per lasciarlo partire, in quanto non competitiva rispetto a quella del club inglese. I rossoneri facevano leva sulla volontà del giocatore che spinge ancora per misurarsi in Serie A, ma i campioni d’Italia difficilmente potranno pareggiare l’offerta di un club che con la sua potenza economica potrebbe sovvertire gli equilibri del mercato europeo.

CALCIOMERCATO MILAN: GABBIA PER ARRIVARE A RASPADORI?

Calciomercato Milan: l’idea di puntare sui gioielli del Sassuolo non è ancora tramontata del tutto. Certo, quella neroverde è una bottega molto cara ma i rossoneri potrebbero avere delle pedine di scambio interessanti per gli emiliani, soprattutto per arrivare potenzialmente a Jack Raspadori. Il Sassuolo valuta il suo attaccante, ormai stabilmente nel giro della Nazionale allenata da Roberto Mancini, 30 milioni di euro ma la cifra cash potrebbe scendere con l’inserimento nella trattativa di Matteo Gabbia, difensore centrale classe ’99. Su Gabbia si è mossa anche la Sampdoria ma il Milan darebbe priorità a chi permetterebbe di arrivare a una contropartita gradita. Non è ancora sfumata del tutto neanche l’idea Scamacca, che continua però ad aver corteggiatori insistenti dall’estero, col Sassuolo comprensibilmente teso a ottenere il massimo dalla cessione del suo centravanti.

