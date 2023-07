Calciomercato Milan News/ Taremi vicino, ma va alzata l’offerta. Singo-Messias si fa? (oggi 17 luglio 2023)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PASSI AVANTI PER TAREMI

Passi avanti del calciomercato Milan per uno degli obiettivi offensivi: Mehdi Taremi, attaccante iraniano che dal 2020 gioca nel Porto e con il quale ha segnato 80 gol in 147 partite, avrebbe trovato l’accordo con la società rossonera. La base sarebbe un triennale a 3 milioni di euro, come riportato da SportMediaset: Taremi dunque andrebbe a guadagnare più di quanto faccia attualmente con i Dragoni. A questo punto però il Milan ha bisogno di convincere il Porto, perché c’è ancora distanza tra domanda e offerta: i lusitani chiedono almeno 25 milioni di euro per il cartellino del suo attaccante, mentre la società rossonera è ferma attualmente a 20 milioni.

Calciomercato Milan News/ Accelerata per Reijnders! Su Messias c'è il Torino... (12 luglio 2023)

Sarà dunque da vedere quello che succederà a breve: chiaramente il Milan ha fretta di chiudere perché la situazione del suo reparto offensivo non è delle più brillanti, serve una prima punta che sia in grado di far tirare il fiato a Olivier Giroud o che giochi al suo fianco (a seconda del modulo che Stefano Pioli vorrà impostare), il tempo c’è ma l’allenatore parmense vorrebbe definire la sua rosa il prima possibile per poi andare all’assalto della nuova stagione. Staremo allora a vedere quali saranno le evoluzioni del calciomercato Milan…

Calciomercato Milan News/ Il nodo extracomunitario porta ad un bivio: Chukwueze o Taremi (11 luglio 2023)

SINGO-MESSIAS SI PUÒ FARE

Nel mentre potrebbe definirsi un’altra operazione che riguarda il calciomercato Milan, come riportato ancora da SportMediaset: da tempo infatti si ventila uno scambio che coinvolge il Torino. Wilfried Singo è stato individuato come possibile rinforzo sulla fascia destra, un giocatore che – cresciuto nel vivaio granata – potrebbe essere molto utile a Stefano Pioli anche perché all’occorrenza può cambiare corsia e agire sulla sinistra. Per arrivare a Singo, il Milan ha messo sul piatto il cartellino di Junior Messias che è gradito a Ivan Juric.

Per il brasiliano sarebbe un ritorno in Piemonte dopo le esperienze con Casale, Chieri e Gozzano che gli erano valse la chiamata del Crotone; a dire il vero Messias vorrebbe giocarsi le sue carte nel Milan, ma si starebbe convincendo perché l’arrivo di Christian Pulisic toglie ovviamente spazio, mentre con la maglia del Torino potrebbe avere un ruolo da protagonista alle spalle del centravanti, nel 3-4-2-1 impostato da Juric. Dunque questa trattativa di calciomercato tra Milan e Torino potrebbe essere ai dettagli, ma per scoprire se sarà così dovremo eventualmente aspettare qualche giorno, quando i due club avranno finalmente trovato la quadratura del cerchio…

Calciomercato Milan News/ Daniel Maldini saluta, per Reijnders trattativa bloccata! (lunedì 10 luglio 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA