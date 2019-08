CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ “Tenere Suso il migliore acquisto” (ultime notizie)

Non si è ancora sbloccata la trattativa di calciomercato in entrata per Correa al Milan, ma il giornalista e opinionista Andrea Scanzi non ha fatto drammi nel suo commento relativo al calciomercato rossonero. Per la penna de Il Fatto Quotidiano, il miglior acquisto del club sarebbe già in casa, vale a dire lo spagnolo Suso. “Suso è intermittente ma sarebbe surreale rinunciare al giocatore più forte del Milan”, ha detto ai microfoni di Tuttomercatoweb. “Credo sia meglio avere sia lui che Correa, in una stagione lunga servono tutti e due e peraltro possono giocare insieme”. Su Donnarumma, invece, Scanzi non si dispererebbe in caso di cessione: “Sia chiaro Donnarumma è un ottimo portiere, un po’ intermittente anche lui. Se arrivassero 50 milioni o anche meno ci penserei. Abbiamo Plizzari per il futuro (attualmente in prestito al Livorno, ndr) e comunque un buon portiere lo troveresti”.

Calciomercato Milan News, resta congelata la trattativa per Correa

La sensazione è che il Milan, come altre squadre di Serie A, potrà piazzare i suoi colpi nella fase finale del calciomercato estivo. La trattativa con l’Atletico Madrid per Correa resta bloccata e quindi mister Giampaolo è ancora privo di un attaccante che possa aumentare la qualità di un reparto offensivo già buono. I rossoneri non mollano la presa perchè sono convinti che il giocatore sia deciso a sposare il progetto meneghino, benchè i colchoneros continuino a non allontanarsi dalla valutazione di 55 milioni di euro totali. Sui nuovi arrivati in casa Milan, intanto, si è espresso con fiducia Davide Calabria. “Leao e Duarte? Sono appena arrivati, non giudichiamoli”, ha dichiarato a Milan TV. “Sono bravi ragazzi e molto disponibili, per loro parlerà il tempo”. Ancora troppo presto per esprimersi dal punto di vista tecnico, per il momento Calabria elogia l’impegno visto durante gli allenamenti da parte dei suoi nuovi compagni.

