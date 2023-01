Calciomercato Milan News/ Ufficiale Devis Vasquez, Pioli: “Club pronto a cogliere…”

Calciomercato Milan news, le parole del tecnico Stefano Pioli

Il calciomercato invernale è appena cominciato ma intanto il campionato sta per riprendere ed il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia in conferenza stampa. L’allenatore dei rossoneri ha parlato pure delle voci relative al possibile acquisto di un nuovo attaccante: “Giroud sta bene. Poi abbiamo delle alternative come Lazetic e De Ketelaere. Rinforzo offensivo? Non dovrebbero essere infortuni lunghi. Se ci saranno opportunità di rinforzare la squadra, la società non si farà trovare impreparata.”

Mister Pioli è tornato anche su De Ketelaere ed Adli, arrivati la scorsa estate e capaci, per il momento, di fornire un apporto ridotto alla squadra: “In estate, a causa del trasferimento, De Ketelaere non ha potuto fare una buona preparazione. Era partito bene, poi ha fatto più fatica fisicamente. Ora lo vedo in crescita e mi aspetto anche io dei miglioramenti. Adli ha alzato il suo livello, l’obiettivo delle amichevoli era anche questo. Ha fatto buone cose, altre meno buone, deve crescere, ma faccio grande affidamento su di lui. Nel suo ruolo c’è grande concorrenza, in ogni partita farò le mie scelte.”

In questa finestra di calciomercato il Milan si sta muovendo soprattutto ragionando in merito ai portieri, complice l’infortunio rimediato da Mike Maignan e del quale ha parlato Pioli: “Al momento non sappiamo quando rientrerà Maignan. Le valutazioni ci dicono che ancora non è possibile spingere. Quindi non so le tempistiche, sicuramente non a breve. Non mi interessa cosa dicono in Francia. La cicatrice non è ancora a posto e quindi non possiamo rischiare. In porta nelle amichevoli ho dato più minuti a chi aveva giocato meno. Domani gioca Tatarusanu che ha tutta la mia fiducia. Tanti infortuni? Il responsabile sono io perchè sono io a capo di tutto quello che succede qui a Milanello. Stiamo lavorando per diminuire il numero di infortunati.”

Aspettando di capire quando potrà rientrare in gruppo Maignan, il Milan ha completato l’acquisto di un nuovo portiere con l’arrivo di Devis Vasquez dal Guaranì. Nel comunicato pubblicato sul sito del club rossonero si può infatti leggere: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Devis Estiven Vásquez Llach dal Club Guaranì. Il portiere ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2026. Nato a Barranquilla (Colombia), Devis debutta in Prima Squadra nel 2021 e, in due stagioni con il Club Guaranì, colleziona 28 presenze in campionato e 3 in Coppa Libertadores. Il portiere vestirà la maglia numero 77.”











