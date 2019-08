CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ultimatum per Correa (Ultime notizie)

Il calciomercato del Milan è arrivato a un punto di svolta su una trattativa che ormai da diverse settimane lascia col fiato sospeso i tifosi rossoneri. Stiamo parlando della possibilità che Angel Correa si trasferisca dall’Atletico Madrid alla corte di Marco Giampaolo. Filtra pessimismo, con i Colchoneros che non vorrebbero a questo punto svendere un giocatore che Simeone ha sempre considerato un’ottima alternativa. Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha regalato nella nottata di mercoledì l’ultimo aggiornamento sulla situazione, con il Milan che avrebbe avanzato un’offerta molto articolata per l’argentino. Sarebbe però l’ultima, oltre i rossoneri non sono intenzionati a spingersi: “Il Milan ha proposto per Correa un prestito biennale oneroso di 10 milioni da corrispondere in due rate da 5, con diritto di riscatto a 25 che si può trasformare in obbligo nel caso di 45 almeno presenze da 45 minuti l’una nei due anni.” A questo punto potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore, altrimenti tutto sarà destinato a sfumare.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ANDRE’ SILVA IN STALLO

Il calciomercato del Milan ha avuto d’altronde mani legate anche a causa di trattative che non sono decollate nonostante settimane e settimane di lavoro. Continua ad esempio a puntare i piedi André Silva, col portoghese niente affatto collaborativo riguardo la possibilità di lasciare il Milan. Un trasferimento perorato anche dal potente agente del calciatore, Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo e che cercava una destinazione per Silva per rilanciare la carriera del suo assistito, oltre che aiutare il Milan procurando cash da reinvestire in altre trattative. Ogni ipotesi è stata però finora rifiutata da André Silva, tanto che da rumors provenienti dal Portogallo sembrerebbe che anche il rapporto del calciatore con Mendes si stia incrinando. Una gatta da pelare e soprattutto una zavorra per il Milan, che contava con i proventi ottenuti dalla cessione di André Silva di sferrare un assalto ben più deciso su Correa, con la trattativa con l’Atletico Madrid che ha finito invece con il non decollare, restando bloccata come quelle per alternative come Everton Soares del Gremio.

