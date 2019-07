Calciomercato Milan news/ Vicina la chiusura per Rafael Leao (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan si sta indirizzando ormai da tempo verso obiettivi ben precisi. Uno di essi è Rafael Leao, attaccante classe ’99 del Lille che sta piazzando a caro prezzo i suoi gioielli dopo una stagione in cui è riuscito a guadagnarsi la qualificazione in Champions League. Mancano ancora dei dettagli ma oggi dovrebbe essere il giorno giusto per la chiusura dell’affare, un altro giovane alla corte di Giampaolo ma stavolta si tratta di un profilo estremamente quotato a livello internazionale, considerando che per portarlo in rossonero il club meneghino dovrà sborsare una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Sky Sport nel frattempo ha confermato che in Francia stanno spingendo per inserire nella trattativa una percentuale in favore del Lille sulla futura rivendita di Leao, una cifra che il Milan vorrebbe contenere il più possibile.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, STALLO PER CORREA

Un altro nome sempre vivo nel calciomercato estivo del Milan è quello di Angel Correa: una trattativa che sembra difficile visto che l’Atletico Madrid non sembra disposto ad accettare sconti sulla valutazione di 50 milioni di euro imposta per il suo gioiello. Per il Milan le ultime 24 ore non hanno portato novità sul fronte André Silva. Per il portoghese sembrava essersi riacceso l’interesse del Monaco e senza la sua cessione il club non potrà sferrare l’assalto su Correa che al momento è decisamente fuori budget, considerando gli investimenti già compiuti dai rossoneri e il fatto che Elliot abbia stabilito di non voler superare i 25 milioni di investimento per un singolo giocatore, con la trattativa per Leao che sta già rappresentando una piccola ma significativa eccezione.

