CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo costa troppo, si vira su De Ketelaere?

Calciomercato Milan news, Charles De Ketelaere o Zaniolo?

Calciomercato Milan: il club rossonero è sempre a caccia di un esterno offensivo importante. Da giorni ormai non è un mistero il forte interesse per Nicolò Zaniolo, ma il Milan non è disposto a spingersi alle cifre richieste dalla Roma, con 50 milioni di euro come base di partenza, quando i rossoneri hanno offerto al massimo 20 milioni di euro più il cartellino del partente Saelemaekers. Molto rigida la Roma sulla prospettiva di cedere Zaniolo e allora il nome nuovo per il Milan potrebbe essere quello dell’incursore belga Charles De Ketelaere, gioiello del Bruges e della Nazionale dei Diavoli Rossi.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Si punta al turco Agkun, Berardi se parte Zaniolo

Un interesse del Milan confermato anche su Sky dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: “Sull’esterno c’è sempre l’interesse su Berardi e su De Ketelaere. Le priorità del Milan, in questo momento, sono difensore, centrocampista e esterno destro,” ha spiegato Di Marzio, anche se su Berardi la concorrenza, anche sul fronte del calciomercato italiano, non manca.

Calciomercato Milan news/ Sanches vicino, Zaniolo difficile (ultime notizie)

Calciomercato Milan news, si valuta il futuro di Ibrahimovic

Il calciomercato del Milan si concentra anche sulla permanenza di pilastri della squadra scudettata dell’ultima stagione. Nella trasmissione di Sky “Speciale Calciomercato”, Di Marzio ha fatto il punto anche su due nomi a caccia di conferma: “Florenzi è vicino al riscatto dalla Roma con la cifra che si sta abbassando verso i 2,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra Maldini e Massara e Ibrahimovic per capire gli sviluppi della prossima stagione e se lo svedese ha intenzione, come sembra, di fare tutta l’attività di riabilitazione ed essere comunque tesserato.

Calciomercato Milan news/ Accordo con il Lille per Renato Sanches! (ultime notizie)

Il contratto dovrebbe essere legato alle presenze.” L’idea infatti è quella di valutare Ibra con un contratto a gettone, la sua presenza in squadra è sicuramente importante anche dal punto di vista del carisma e lo spogliatoio risentirebbe di una sua partenza: tutti fattori che la dirigenza milanista sta valutando con grande attenzione per capire il ruolo di Ibrahimovic nella prossima stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA