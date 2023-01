CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo in stand-by, Spurs su Osorio. Pioli: “Siamo già ok”

Calciomercato Milan news, il commento di mister Stefano Pioli

Il Milan è alle prese con un calciomercato invernale decisamente complicato. Intanto gli impegni ufficiali proseguono ed in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo è intervenuto il tecnico Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha anche parlato di mercato ed ha commentato pure le situazioni di alcuni giocatori chiacchierati in questo senso come ad esempio Tiémoué Bakayoko: “Abbiamo le risorse necessarie e le qualità per uscire da questo momento. La società si è espressa da tempo sul mercato. Stiamo recuperando gli infortunati e siamo a posto così. De Ketelaere sta sicuramente meglio fisicamente, è più forte e strappa di più. È un trequartista offensivo e se giocherà verrà impiegato lì. Tante volte abbiamo giocato con lui insieme a Giroud. Bakayoko è a disposizione, si allena bene e poi faccio le scelte migliori per la squadra. Vasquez? Non lo vedo ancora pronto per giocare”.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Saint-Maximin si offre ai rossoneri, concorrenza per Osorio

Calciomercato Milan news, duello col Tottenham per Osorio

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia dell’interesse del Milan nei confronti di un talentuoso giovane per questo finale di calciomercato, ovvero Dario Osorio dell’Universidad de Chile. I lombardi si confermano quindi ancora una volta come una delle società più attente ai prospetti del panorama calcistico internazionale ma il classe 2004 viene già seguito da diverse squadre importanti e, seconod quanto rivelato da Calciomercato.com, sulle sue tracce ci sarebbe ora anche la ofrte presenza del Tottenham.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Zaniolo aspetta e spunta Cancelo. Stallo per Bakayoko

Calciomercato Milan news, anche Mourinho abbandona Zaniolo

Il nome più caldo per il calciomercato del Milan rimane quello di Nicolò Zaniolo della Roma. Ieri in conferenza stampa il tecnico giallorosso José Mourinho ha spiegato: “Purtroppo, quello che ho detto dopo lo Spezia sembra che stia diventando realtà. Perché purtroppo? Perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo. Oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, che ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo.”

Zaniolo al Milan?/ Calciomercato: Tottenham alla finestra, il commento del ct Mancini

Il Milan rimane fermo sulla richiesta di prestito per un massimo di 25 milioni di euro, ovvero almeno una decina in meno rispetto a quello che il Bournemouth avrebbe potuto versare alla Roma, e la speranza, come riporta La Gazzetta dello Sport, è che i capitolini vogliano liberarsi dell’azzurro piuttosto che trattenerlo per farlo allenare a parte con un altro separato in casa come Rick Karsdorp. Difficile che l’affare possa andare in porto già entro la fine di questo gennaio ma Maldini e Massara rimangono attenti all’evolversi della situazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA