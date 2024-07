CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PAVLOVIC È FATTA!

Il calciomercato del Milan fa registrare nuovi sviluppi nella trattativa con il Salisburgo per Strahinja Pavlović. I rossoneri si sono avvicinati alla cifra di 20 milioni di euro, e la conclusione dell’affare sembra ormai imminente, con la fumata bianca attesa nelle prossime 24 ore. In casa Pavlović si vive un clima di grande attesa. La famiglia del difensore serbo sta facendo il tifo per il trasferimento al Milan, considerato un importante passo avanti nella sua carriera.

Strahinja, classe 2001, firmerà un contratto quinquennale con uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione, salvo imprevisti. Attualmente si allena con il Salisburgo, ma la sua mente è già proiettata verso il Milan. Oltre a Pavlović, il Milan sta puntando anche su Fofana. Moncada non è partito con la squadra per gli Stati Uniti proprio per concentrarsi su questi due obiettivi. Mentre l’affare per il difensore serbo è ormai a un passo dalla chiusura, per Youssouf Fofana la speranza è che il pressing del giocatore convinca il Monaco ad accettare l’offerta di calciomercato del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GLI AGGIORNAMENTI SU EMERSON ROYAL

Il calciomercato del Milan continua a insistere inoltre sull’obiettivo Emerson Royal, mantenendo attivi i contatti con il Tottenham nella speranza di raggiungere un accordo definitivo. Sebbene il traguardo non sia ancora stato raggiunto, le negoziazioni proseguono, con il brasiliano che potrebbe diventare un nuovo giocatore rossonero. Secondo Matteo Moretto, negli ultimi giorni di calciomercato ci sono stati nuovi contatti tra Milan e Tottenham per il terzino, e la distanza tra le parti si sta riducendo.

Attualmente, la differenza è di circa 2-3 milioni di euro, con il Tottenham che continua a chiedere circa 20 milioni di euro complessivi per il trasferimento di Emerson Royal. Il terzino, capace di giocare sia a destra che a sinistra e all’occorrenza come difensore centrale, ha collezionato 22 presenze e segnato un gol nella scorsa stagione con il Tottenham, precisamente contro il Brentford nella prima giornata di Premier League. Arrivato agli Spurs nel 2021, Emerson Royal ha totalizzato 101 presenze, 4 gol e 2 assist in tutte le competizioni.