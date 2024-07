CALCIOMERCATO MILAN, CARDOSO INTERESSA

Il calciomercato Milan necessita di uno strappo definitivo. Archiviato Morata e proseguendo le trattative per Pavlovic, Samardzic e Fofana, i rossoneri adesso esplorano altri lidi per rinforzare la squadra di Fonseca.

L’ultimo nome è quello di Cardoso, in forza al Betis. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport che spiega come il giocatore è arrivato in Spagna per 6 milioni dall’International di Porto Alegre e avrebbe una clausola di 80 milioni.

Naturalmente questo non è la cifra richiesta dai biancoverdi, ma forti di un contratto fino al 2029 difficilmente i rossoneri riusciranno a spuntarla per meno di 20 milioni. Infatti, quando la Fiorentina si era fatta avanti, il Betis aveva fissato il prezzo a 25.

CALCIOMERCATO MILAN, SIRENE ARABE PER BENNACER E ADLI

Il calciomercato Milan a centrocampo si muove anche in uscita. Bennacer e Adli vengono continuamente associata al calcio arabo, complice un grandissimo interesse da parte dei club di Saudi Pro League nei confronti dei due rossoneri.

L’Al Shabab spinge per Adli e in Arabia filtra ottimismo. Naturalmente c’è da convincere il francese che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia. I rossoneri, per una cifra intorno ai 15 milioni, potrebbe accettare per finanziare gli altri acquisti.

Molti più soldi arriverebbero se qualche club arabo si mettesse in testa di fare all in su Bennacer. L’ex centrocampista dell’Empoli ha una clausola rescissoria di 50 milioni, cifra che sarebbe manna dal cielo per gli affari del Milan.

CALCIOMERCATO MILAN, EMERSON ROYAL SI AVVICINA

Il calciomercato Milan è molto vicino a Emerson Royal. Il terzino del Tottenham è in uscita dal club inglese e potrebbe accasarsi in Italia presto dato che tra la richiesta della società di Premier League e l’offerta del Milan ballano appena 2/3 milioni.

Secondo Matteo Moretto, gli Spurs continuano a valutare il giocatore 20 milioni, cifra che probabilmente verrà abbassata per la buona riuscita dell’operazione. Il calciatore sarebbe infatti molto interessato a trasferirsi in Serie A.

Chi invece è pronto a lasciare la squadra rossonera è Lorenzo Colombo. L’ex Lecce e Monza sarebbe pronto ad un altro prestito lontano da Milano, più precisamente per andare a giocare all’Empoli: un’altra esperienza in Serie A.