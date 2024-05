Calciomercato Milan news/ Zirkzee costa 55 milioni: David e Guirassy i piani B di Fonseca (29 maggio 2024)

Mentre i tifosi del Milan stanno provando a digerire l’ingaggio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, si stanno delineando le prime mosse del calciomercato estivo. E si sa che l’obiettivo primario sarà quello di muoversi per tempo per riuscire a prendere il miglior attaccante in circolazione: lo sforzo maggiore sarà fatto per l’attaccante del Bologna, Zirkzee, che come raccontavamo ricorda molto Edin Dzeko, e quindi parrebbe sposarsi bene con il dettame tattico di Fonseca. Oggi i dirigenti del Milan stanno sondando il terreno per delineare bene lo scenario di calciomercato che riguarda Zirkzee: la situazione non è semplice ma bella intricata. C’è di mezzo una clausola da circa 40 milioni ed è venuta fuori pure la sorpresa di un ulteriore bonus da 15 milioni che andrebbe corrisposto all’agente del calciatore, Kia. La spesa complessiva per Zirkzee ammonta dunque a 55 milioni, non pochi soldi, ma un costo assolutamente congruo rispetto all’età del calciatore e ai suoi margini di crescita.

La concorrenza ovviamente non manca, dal Bayer Monaco che ne deteneva il cartellino, agli inglesi dell’Arsenal che hanno iniziato col calciatore un certo pressing. La scelta sarà dell’attaccante del Bologna: se continuare il suo processo di crescita in Serie A, facendo uno step ulteriore in una big italiana come il Milan, oppure cedere al fascino e ai soldi della Premier. Bisognerà vedere quanto sarà persuasiva la dirigenza del Milan nel convincere Zirkzee della bontà del progetto tecnico rossonero e delle loro ambizioni. Ovviamente il calciomercato offre molte altre soluzioni e il ds del Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di un grande rifiuto: ed ecco allora che le piste di calciomercato più convincenti riguardano Guirassy, il bomber dello Stoccarda, i cui agenti hanno già fatto conoscenza dei dirigenti del Milan in sede dieci giorni fa. E poi c’è il tanto chiacchierato David che rimane lì ai primi posti perché, oltre ad essere uno degli attaccanti più prolifici in circolazione, ha giocato nel Lille di Fonseca di proprietà del fondo Elliot. Tutti elementi che potrebbero facilitare una trattativa di calciomercato a vantaggio del Milan.











