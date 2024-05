Zirkzee al Milan?/ Calciomercato news: un altro caso-Thuram, occhio a Inter e Juventus (28 maggio 2024)

Ci risiamo col ballo delle punte per il Milan, come durante il calciomercato dello scorso anno, ed ecco che oggi spunta la pista Zirksee, attaccante del Bologna. Siamo tornati al via, e con l’addio di Giroud la casella prima punta è rimasta scoperta e stavolta è urgente trovare una soluzione.

Il Milan anche in questo caso pare essersi mosso in anticipo e per tempo, mettendo le mani su Zirkzee l’attaccante rivelazione del Bologna da Champions: potrebbe essere lui, così dicono, il regalino della dirigenza rossonera al nuovo allenatore, Paulo Fonseca. I tifosi del Milan ricordano bene che nella sessione di calciomercato estivo 2024, a giugno, pareva che i rossoneri avessero comprato il parametro zero Marcus Thuram. Si parlava di cifre, di visite mediche e invece Marcus è finito sempre a Milano ma sponda Inter. Stesso discorso per Lukaku che poi è finito alla Roma. E l’anno prima ancora con Dybala. Questo per dire che nel calciomercato non c’è nulla di sicuro, soprattutto a fine maggio e che in casa Milan le sorprese non mancano mai. Zirkzee ha un prezzo abbordabile per i rossoneri, 40 milioni che è il costo della clausola. E’ un centravanti giovane, di movimento, a cui piace andare a prendersi la palla per poi inserirsi in area di rigore. Un centravanti di raccordo, che fa giocare bene la squadra, ne è una testimonianza il Bologna di Thiago Motta. Per gli esterni Pulisic e Leao sarebbe perfetto, creerebbe gli spazi per i loro inserimenti. Un attaccante alla Dzeko, come piace a Fonseca che lo aveva alla Roma.

Zirkzee al Milan? le insidie di calciomercato arrivano da Inter e Juventus

Le vere insidie di calciomercato arrivano per il Milan da Juventus e Inter. Un fattore su tutti è Motta sulla panchina della Juve: se dovesse chiamare, Zirkzee risponderebbe subito presente e per Giuntoli il costo non sarebbe un problema. Pare però che Motta sia deciso a puntare su Vlahovic come punta titolare per spendere il tesoretto del calciomercato della Juventus a centrocampo e in difesa. Dovesse cambiare idea sarebbe la prima destinazione di Zirkzee. E poi c’è l’inter che non ha ancora impostato il prioprio calciomercato. I nuovi proprietari vogliono ringiovanire la rosa e fare cassa. In avanti è arrivato a parametro zero Taremi. Potrebbero partire Thuram, che dopo l’exploit di quest’anno, ha tantissime richieste e sarebbe una plusvalenza piena, oppure Lautaro Martinez, il cui rinnovo tarda ad arrivare. Si dovesse optare per una cessione eccellente nel reparto avanzato ecco che l’Inter balzerebbe in testa alle pretendenti per Zirkzee. Motivi per cui il Milan deve guardasi alle spalle in questo inizio di calciomercato.

