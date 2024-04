Calciomercato Milan News/ Addio Giroud, ha firmato a Los Angeles: suggestione Guirassy (25 aprile 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: GIROUD HA FIRMATO A LOS ANGELES

Adesso è davvero fatta: come riporta SportMediaset il calciomercato Milan ha piazzato un affare… in uscita. Era nell’aria da tempo, ne avevamo parlato: Olivier Giroud avrebbe firmato ufficialmente per il Los Angeles FC, club con il quale è in contatto da tempo e che già il mese scorso, secondo indiscrezioni che poi si erano rivelate quantomeno precoci, si preparava ad annunciarne l’arrivo. Oggi possiamo parlare di operazione concreta: Giroud lascerà il Milan dopo tre stagioni e un contributo davvero importante. Il francese ha vinto subito lo scudetto, e soprattutto è riuscito in un’impresa da queste parti complicata: sfatare la maledizione della maglia numero 9 del Milan.

Predecessori illustri ci hanno provato – si pensi soprattutto a Fernando Torres – ma dopo Filippo Inzaghi la casacca in questione non aveva più avuto un padrone che riuscisse davvero a onorarla; ci è riuscito Giroud, autore di gol determinanti per lo scudetto ma poi importante anche nella cavalcata che lo scorso anno ha portato il Milan alla semifinale di Champions League. Dopo tre stagioni, il francese andrà a giocare nella MLS per almeno un anno e mezzo: ha firmato un contratto con il Los Angeles FC fino a dicembre 2025, e ora il Milan avrà l’obbligo di sostituirlo.

I NOMI PER IL DOPO GIROUD

Chiaramente il calciomercato Milan sa fin troppo bene che per sostituire Olivier Giroud non basterà responsabilizzare maggiormente nomi come Noah Okafor e Luka Jovic, il cui futuro peraltro è ancora tutto da scrivere: servirà certamente un attaccante importante. Il sogno, lo sappiamo bene, è Joshua Zirkzee: 11 gol e la capacità di essere regista offensivo di uno straordinario Bologna che sta navigando verso la Champions League, ma chiaramente il giovane olandese costa tanto, fa gola a parecchi club e il Bayern Monaco adesso potrebbe ripensare al suo futuro, avendo anche perso il dominio in Bundesliga per l’assenza di un centravanti di sostanza.

Jonathan David, del Lille, era la suggestione di calciomercato di qualche tempo fa ma anche su di lui ci sarebbero tante squadre; sta invece prendendo corpo l’idea di portare al Milan Serhou Guirassy, francese naturalizzato guineano (ha giocato la Coppa d’Africa) esploso allo Stoccarda con cui ha segnato 25 gol in campionato, utili per portare il suo club ad un passo dalla Champions League. La sua clausola è di 17,5 milioni di euro: una cifra interessante ma che, naturalmente, attira anche le società di Premier League. Vedremo: intanto il Milan dovrà anche salutare degnamente Giroud, dopo tre anni decisamente positivi con la maglia rossonera.











