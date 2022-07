CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ziyech obiettivo concreto, Dybala può aspettare

Calciomercato Milan news, Ziyech sempre nel mirino

In uesta prima fase del calciomercato estivo il Milan è alla ricerca di rinforzi utili da inserire nell’organico a disposizione di mister Pioli per affrontare al meglio la prossima stagione. Uno dei profili maggiormente monitorati dai rossoneri in questo senso è quello di Hakim Ziyech, marocchino di proprietà del Chelsea con cui ha un contratto fino al giugno del 2025 ma intenzionato a trovarsi una nuova sistemazione con la consapevolezza di non essere uno dei preferiti del tecnico Tuchel.

Secondo le indiscrezioni più recenti, l’idea dei dirigenti del club lombardo sarebbe quella di offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto ai londinesi chiedendo forse di contribuire anche allo stipendio attualmente percepito del calciatore, ovvero circa 6 milioni di euro all’anno. Il ventinovenne sarebbe molto apprezzato da tutto l’ambiente pure per la sua duttilità tattica dato che può essere schierato sia sull’esterno d’attacco che sulla trequarti.

Quello del trequartista non è l’unico ruolo in cui il Milan conta di mettere mano da qui alla fine del calciomercato estivo. In casa rossonera Massara e Maldini valutano eventuali occasioni da cogliere al volo ed è per questo motivo che i milanesi rimangono molto attenti all’evolversi della situazione riguardante Paulo Dybala. Rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juventus, l’argentino è un obiettivo dell’Inter che lo avrebbe praticamente bloccato tramite l’intervento dell’ad Marotta.

Tuttavia, i nerazzurri non sembrano voler premere il piede sull’acceleratore per concludere l’operazione ed il Milan, così come il Napoli, ha fatto sapere all’entourage di Dybala di essere pronto a trattare dalla metà di luglio in poi, quando saranno un po’ più chiari i piani e le strategie da ultimare in questa finestra.











