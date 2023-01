CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Ziyech torna di moda, lo United vorrebbe Theo Hernandez

Calciomercato Milan news, Hakim Ziyech potrebbe ancora arrivare

La scorsa estate in casa Milan si è andati a lungo in cerca di un calciatore che potesse migliorare il valore della rosa sulla trequarti in fase di calciomercato. Tuttavia, il belga Charlse De Ketelaere si è dimostrato sin qui troppo acerbo per offrire un contributo concreto ai rossoneri, finendo quindi in panchina per gran parte della stagione. I lombardi potrebbero tornare ad operare in quella zona del campo a giugno e c’è un nome che potrebbe fare al caso loro.

Addio a Leao, Skriniar, Zaniolo?/ Il Napoli insegna: cedere i big (talvolta) è positivo

Stiamo parlando di Hakim Ziyech, ventinovenne marocchino nato in Olanda che si è ben distinto ai Mondiali in Qatar con la sua Nazionale, capace di chiudere la rassegna al quarto posto. Il Chelsea potrebbe liberare proprio Ziyech visti i recenti acquisti nel reparto avanzato e lo stesso calciatore potrebbe spingere per la cessione a causa del poco spazio a disposizione. Attenzione in ogni caso alla concorrenza rappresentata dal Barcellona.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Dieci giocatori in bilico, Bakayoko verso la Turchia

Calciomercato Milan news, Pulisic potrebbe essere un’alternativa valida

Il Milan guarda in casa Chelsea in questi freddi giorni di calciomercato. L’arrivo di Mudryk e Madueke potrebbe spingere non solo Ziyech a lasciare i londinesi: anche il ventiquattrenne croato Christian Pulisic potrebbe salutare i Blues ed i rossoneri valutano anche il suo profilo per sistemare l’organico a disposizione di mister Stefano Pioli nel prossimo futuro.

Calciomercato Milan news, Man United interessato a Theo Hernandez

I dirigenti del Milan devono tuttavia anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni tra questa e la prossima sessione di calciomercato. L’esterno francese Theo Hernandez piace infatti parecchio in Premier League dove viene seguito in modo particolare dal Manchester United. Valutato 60 milioni di euro, per Calciomercato.it il Milan potrebbe intavolare con i Red Devils uno scambio mandando Hernandez in Inghilterra ed avendo in cambio sia Dalot che Martial.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Brahim Diaz e Leao da sistemare, Aouar per il centrocampo

© RIPRODUZIONE RISERVATA