CALCIOMERCATO MILAN/ Niente da fare per Renato Sanches, se ne riparlerà in estate

CALCIOMERCATO MILAN: RENATO SANCHES PER L’ESTATE

La finestra di calciomercato invernale sta per concludersi ufficialmente nella giornata odierna ed in casa Milan i dirigenti si sono mossi anche nelle scorse ore per cercare di consegnare ulteriori innesti al tecnico Stefano Pioli in vista del prosieguo della stagione. Secondo le indiscrezioni emerse nel corso di Calciomercato – L’Originale, in onda su Sky Sport, i rossoneri hanno provato ieri ad aggiudicarsi Renato Sanches dal Lille.

I lombardi dovrebbero perdere Franck Kessie in estate, quando sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero visto che il suo contratto è attualmente in scadenza al termine della stagione in corso e la distanza tra la richiesta di 8 milioni di euro e l’offerta al ribasso del Milan rispetto agli attuali 6 milioni percepiti sembra essere incolmabile, e per tutelarsi vorrebbero mettere le mani su un nuovo centrocampista di livello.

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Al Milan non arriverà dunque Renato Sanches entro la chiusura di questa finestra di calciomercato invernale. I discorsi potrebbero dunque essere rimandati in estate dopo che si è parlato di 25 milioni di euro più bonus come valutazione del cartellino del calciatore ma la trattativa è stata frenata dalla richiesta di stipendio e delle commissioni per l’agente del portoghese.

