CALCIOMERCATO MILAN, OKAFOR NON PASSA LE VISITE MEDICHE E TORNA A MILANO

Sembrava tutto fatto ma il calciomercato Milan, adesso, si trova a dover fare i conti con le condizioni, fisiche e non, di Noah Okafor che era stato ceduto al Lipsia con un riscatto da 25 milioni di euro ma non ha superato le visite mediche ed è tornato a Milanello.

Le condizioni dello svizzero preoccupano i rossoneri e bloccano anche il mercato in entrata rimandando l’eventuale operazione per prelevare Rashford dal Manchester United o quella di Kyle Walker del Manchester City. Secondo alcune indiscrezione, invece, il trasferimento di Okafor al Lipsia è saltato per via della poca convinzione del club tedesco che non ha voluto affondare il colpo e ha valutato sproporzionata la spesa per un calciatore in grande difficoltà.

CALCIOMERCATO MILAN, I ROSSONERI HANNO SONDATO MUSA PER L’ATTACCO

Dopo un’altra stagione di difficoltà in attacco, il calciomercato Milan sta cercando un nuovo attaccante che possa far girare meglio la squadra e portare altri gol ad una squadra che sta faticando più del previsto. Ad oggi, i rossoneri stanno cercando una nuova punta anche tenendo conto del possibile addio di Jovic e l’incertezza sul futuro di Abraham che potrebbero nuovamente decimare il reparto a disposizione di Conceiçao. Nelle ultime ore, secondo Tuttomercatoweb, il calciomercato Milan avrebbe sondato il profilo di Petar Musa di proprietà del Dallas ma con una lunga carriera in Europa tra Union Berlino e Benfica.

L’attaccante croato è un classe 1998 e ha trovato la sua dimensione negli USA dove la sua forza fisica e l’abilità nel gioco aereo lo rendono molto complicato da marcare. Il cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro e i rossoneri potrebbero decidere di affondare il colpo per consegnare a Conceiçao un attaccante in grado di fare da sponda e variare il suo gioco offensivo.