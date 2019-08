Calciomercato Milan/ Pedullà conferma: idea Kouamé dal Genoa (Ultime Notizie)

Il calciomercato del Milan continua ad essere piuttosto movimentato soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Mister Giampaolo si aspetta dei rinforzi importanti ed ecco che dopo il tormentone Correa potrebbe accendersi l’ipotesi di uno scambio con il Genoa per arrivare al promettente Kouamé. L’ex attaccante del Cittadella a quanto pare piace non poco al Milan, che secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà avrebbe già mosso i primi passi per imbastire una trattativa coi rossoblu. “E’ chiaro che il Milan cerchi una soluzione per il mercato in entrata”, ha detto il giornalista sul proprio sito ufficiale. “Per ora non ci sono riscontri su De Paul, ma potrebbe aprirsi un’intesa con il Genoa per un’operazione. Preziosi considera Kouame incedibile, il Milan potrebbe pensarci se non sbloccasse le altre situazioni. E se per André Silva non ci fossero altre opportunità, potrebbe essere un’idea di scambio. Oggi è una traccia che va sviluppata, appartiene a diversi incastri, ma che va seguita”.

Calciomercato Milan News, Di Marzio fa il punto sull’attacco

Gianluca Di Marzio continua a cavalcare la pista Correa per l’attacco del Milan. I rossoneri sarebbero al lavoro per portare in rossonero l’attaccante colombiano, vera e propria ossessione di queste contrattazioni estive. Durante la trasmissione tematica in onda su Sky Sport, Di Mazrio ha così spiegato la difficile trattativa per Correa: “Il Milan anche oggi ha lavorato su Correa ed Everton. Oggi altro contatto tra Boban e Atletico ma ancora non si arriva all’accordo. Oggi c’è stato anche un contatto con il Gremio. Dal Brasile parlano di un’offerta rifiutata dal club carioca di 30 milioni di euro di cui non abbiamo conferme, il Milan non conferma l’offerta. Arrivano però conferme sui contatti in giornata. Per Everton, il Gremio chiede 35 più bonus. Il Milan non vuole prendere tanto per prendere ma vuole un giocatore che possa aiutare Giampaolo”.

