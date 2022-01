CALCIOMERCATO MILAN/ Pellegri addio: niente riscatto e prestito al Torino

Il Milan sta cercando di effettuare ancora qualche operazione in questa parte finale della sessione di calciomercato invernale. Per quanto riguarda il reparto avanzato, i rossoneri sembravano essere in trattativa con il Torino per il prestito di Pietro Pellegri, attaccante a Milanello a titolo temporaneo ma di proprietà del Monaco. Nei giorni scorsi sembrava che Pellegri potesse essere riscattato dal Milan così da poi girarlo appunto ai granata ma le indiscrezioni più recenti emerse in queste ore stanno delineando uno scenario abbastanza diverso.

Calciomercato Milan/ Mbemba del Porto inserito nell'elenco dei difensori monitorati

Secondo quanto rivelato nel corso di Calciomercato – L’Originale infatti, sarebbe il Monaco a trattare con il Torino visto che il Milan non riscatterà il giocatore. Niente plusvalenza dunque per i lombardi che lasceranno andare il giocatore desideroso di trovare maggior spazio in campo rispetto a quanto ottenuto finora. Più probabile a questo punto che siano i monegaschi a strappare il prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro con i piemontesi.

Botman al Milan?/ Calciomercato, Esteve o Tanganga le alternative per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

In casa Milan si ragiona sulle ultime mosse di calciomercato per sistemare l’organico di mister Pioli. Chi potrebbe salutare i rossoneri in attacco oltre a Pellegri è Samu Castillejo, dato da tempo in partenza. Stando ai rumors più recenti per lo spagnolo potrebbero aprirsi le porte della Sampdoria dove ritroverebbe il tecnico Marco Giampaolo che lo aveva già allenato proprio al Milan. Sul ventisettenne si segnala comunque anche la presenza del Cagliari.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Giampaolo chiede Castillejo per la sua Sampdoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA