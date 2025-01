Calciomercato Milan News, il sogno Rashford

Il calciomercato Milan non si ferma neanche dopo la vittoria in Supercoppa italiana per 3-2 contro l’Inter ieri sera a Riyad, e anzi la dirigenza rossonera vuole regalare a Sergio Conceiçao più di un acquisto, cambiando la linea strategica adottata con Fonseca, cercando di portare a Milano dei top player che aiutino la squadra e l’allenatore a raggiungere il piazzamento Champions che ora dista otto punti, ricordando però che il Milan ha disputato due partite in meno dei suoi diretti avversari.

Il nome che sembrerebbe essere il primo obiettivo del calciomercato Milan è quello di Marcus Rashford, richiesto esplicitamente dal nuovo allenatore Conceiçao che vuole avere un attaccante capace di giocare sia da esterno che in un attacco a due, caratteristiche che l’inglese rispecchia al massimo e che permetterebbero all’allenatore di mostrare in campo il suo 4-4-2 visto al Porto. Il giocatore è in rotta con il suo club il Manchester United che ha aperto al prestito pur di liberarsi del ragazzo, nonostante fino allo scorso anno fosse il volto del club, il Milan potrebbe sfruttare questa situazione ma prima deve fare alcune operazioni in uscita per potersi permettere lo stipendio di Rashford, su tutti Okafor in direzione Red Bull Lipsia.

Calciomercato Milan News, la concorrenza dei club europei

Il calciomercato Milan non è l’unico che ha messo gli occhi sull’attaccante inglese infatti Rashford sembrerebbe essere un obiettivo di diversi club europei che vogliono sfruttare la situazione di crisi con il Manchester United per accaparrarsi le prestazioni e l’enorme talento del ragazzo. Tra tutti il più interessato sembrerebbe essere il Galatasaray, la squadra turca infatti sarebbe pronta già nelle prossime ore a presentare un’offerta ai Red Devils per portare a Istanbul Rashford per formare una coppia d’attacco di tutto rispetto con Victor Osihmen e per essere coperti nel caso il Napoli lo richiami dal prestito per cederlo.

Tra gli altri club interessati quelli che si stanno muovendo più concretamente sono il Borussia Dortmund, con un’operazione simile a quella dello scorso anno con Sancho che ha permesso al club tedesco di raggiungere la finale di Champions League, e la Juventus con Giuntoli sempre alla ricerca di un attaccante per dare a Thiago Motta un vice Vlahovic o un’alternativa al serbo, sempre garantendo duttilità nella zona offensiva del campo caratteristica importante dell’allenatore.