CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RICCI IN ARRIVO

Mentre lavora per gennaio, il calciomercato Milan è vigile anche sulle questioni che riguardano la prossima estate. Finalmente i rossoneri sono riusciti a mettere a segno un colpo importante: la vittoria della Supercoppa Italiana può chiaramente cambiare gli scenari anche per quanto riguarda le trattative, almeno si guarda con maggiore serenità al futuro e Sergio Conceiçao ha già messo una prima mattonella sulla prosecuzione del progetto, cosa senza dubbio importante. Un calciatore che ad ogni modo era già stato seguito dal Milan prima dell’arrivo del nuovo allenatore è Samuele Ricci: ora, si parla di un possibile e anzi probabile arrivo a giugno.

La situazione in casa Torino è turbolenta: Urbano Cairo è stato ed è oggetto di contestazioni, potrebbe passare la mano e in ogni caso alcuni gioielli della squadra partiranno anche per fare cassa. Ricci è certamente quello che fa più gola: regista ancora giovane, già nel giro della nazionale, sembrerebbe pronto per fare il salto in una big potendo anche confrontarsi con le coppe europee, magari la Champions League. Il Milan come detto aveva già fatto passi avanti per lui e ora il calciatore potrebbe essere nelle sue mani, si tratta però appunto di un’operazione che, anche se chiusa in queste settimane, riguarderà la sessione estiva di calciomercato e dunque la prossima stagione.

RINNOVO THEO, PASSI AVANTI

Parlando di orizzonti cambiati nel calciomercato Milan, sicuramente bisogna anche citare il fronte dei rinnovi: quello di Theo Hernandez per esempio era visto come complicato, il terzino francese aveva avuto più di uno screzio con Paulo Fonseca che verso la fine della sua esperienza rossonera lo aveva anche lasciato in panchina a favore di Alex Jimenez. Già riproposto titolare contro la Roma, Theo Hernandez sembra aver beneficiato dell’arrivo di Sergio Conceiçao: negativo contro la Juventus, nella finale di Supercoppa contro l’Inter è stato determinante per la rimonta con un gol e un assist, entrambi i primi in un derby della Madonnina a conferma di come sia riuscito ad elevare il suo gioco.

Naturalmente adesso le voci dicono che, dopo una prestazione del genere contro la rivale di sempre e in una partita che valeva un trofeo, il rinnovo di Theo sia molto più semplice da chiudere ma la realtà è che ovviamente le parti dovranno ancora trovare la quadratura del cerchio, non è così scontato che il terzino sia ancora intenzionato a proseguire la sua avventura nel Milan anche perché da qui a giugno tante cose potrebbero ancora cambiare. Intanto però la partita di lunedì sera può aver aiutato a un riavvicinamento di Theo Hernandez al mondo rossonero, sempre che questa netta distanza ci sia mai stata.