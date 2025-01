CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TENTATIVO PER KABAR

Sempre a caccia di un vice Theo Hernandez, il calciomercato Milan potrebbe aver puntato una nuova occasione: stiamo parlando, come conferma Sky Sport, di Almugera Kabar, nome che forse non farà saltare sul divano i tifosi rossoneri ma è in realtà un prospetto da tenere d’occhio. È un classe 2006, nato in Germania ma di origine libica; Kabar ha scelto le nazionali giovanili tedesche ed è un elemento importante della Under 19 teutonica, mentre come club gioca nel Borussia Dortmund che in questa stagione lo ha di fatto promosso in prima squadra, anche se Kabar ha messo insieme appena 46 minuti spalmati su tre presenze in Bundesliga, facendosi invece notare con un gol e un assist in Youth League.

Kabar è un obiettivo del calciomercato Milan perché è un terzino sinistro che sa adattarsi: è già stato impiegato sia sulla linea di centrocampo che addirittura nel tridente offensivo o comunque sulla trequarti, nel calcio duttile di Sergio Conceiçao potrebbe essere una bella soluzione anche se naturalmente si parla ancora di un calciatore che deve maturare. Anche per questo motivo il Milan pensa a lui per il calciomercato estivo, nel frattempo valutando un’eventuale cessione di Theo; non è però escluso che possa essere fatto un tentativo già a gennaio per bruciare la concorrenza, poi si potrebbe valutare di parcheggiarlo in prestito sino al termine della stagione o farlo giocare nel Milan Futuro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OKAFOR VERSO IL LIPSIA

Il calciomercato Milan naturalmente pensa anche a tutte le cessioni del caso, per l’appunto: sulla lista dei partenti è finito anche Noah Okafor, che l’anno scorso aveva comunque mostrato buoni sprazzi come sostituto dei titolari e aveva finito tutto sommato con saldo positivo la sua prima stagione in Serie A, ma nel campionato corrente purtroppo è stato frenato dagli infortuni ed è finito lentamente a margini del progetto rossonero, ora chiaramente bisognerà valutare cosa ne pensi Sergio Conceiçao ma appare evidente che, anche per fare cassa, l’attaccante svizzero sia destinato alla partenza dopo un solo anno e mezzo, anche perché ci sarebbe una trattativa ben avviata.

Il Lipsia sarebbe sulle sue tracce e pronto a chiudere l’operazione di calciomercato: ricordiamo che i tedeschi sono stati già incredibilmente eliminati dalla Champions League, rischiano di non arrivare nelle prime quattro in Bundesliga e dunque davanti hanno bisogno di rinforzi nonostante la presenza dei validissimi Sesko e Openda, per Okafor si tratterebbe di un ritorno nell’universo Red Bull dopo le tre stagioni con il Salisburgo, dal quale il Milan lo aveva appunto prelevato nell’estate 2023. Se tutto andrà secondo i piani dunque Okafor dovrebbe rappresentare la prima cessione rossonera a gennaio, da vedere poi se il rossocrociato sarà rimpiazzato.