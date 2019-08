Calciomercato Milan/ Pronto nuovo assalto a Correa (ultime notizie)

Calciomercato Milan News, Correa resta l’obiettivo numero primario

Il Milan vuole chiudere il calciomercato con il colpo Correa. E’ quanto sostiene il giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, che durante il riepilogo delle trattative in casa rossonera ha svelato l’imminente assalto del club a Correa. “Vogliono Correa a tutti i costi. È il giocatore individuato, si sono innamorati tutti di lui. Si sente la necessità, anche, di avere un giocatore con le sue caratteristiche. La sensazione è che alla fine il Milan riesca a prenderlo. Deve però arrivare una cessione, anche per motivi di organico. La settimana prossima si vedrà. Per la cessione c’è sempre Andrè Silva, si è parlato dello Sporting Lisbona ma il Milan non ha ancora ricevuto offerte. Mendes sta lavorando alla trattativa”. Dunque i tifosi, ma soprattutto mister Giampaolo, tornano a sperare in Correa, uno degli obiettivi più inseguiti in questa sessione del mercato.

Calciomercato Milan News, Dario Massara fa il punto sulle trattative in uscita

Sempre da Sky Sport il punto in uscita sul calciomercato del Milan, con le parole del giornalista Dario Massara che evidenzia l’ipotesi Sporting Libsona per Andrè Silva, ma non solo. “L’uscita è sempre Andrè Silva su cui si sono raffreddate le piste Monaco e quelle spagnole”, ha detto in trasmissione. “C’è una pista che potrebbe portare allo Sporting Lisbona ma al Milan non è ancora arrivata nessuna offerta. A Casa Milan è arrivata una proposta per Kessie ma lui sembra voler rimanere al Milan. Dalla Spagna arrivano voci sull’interesse del Real per Reina, per sostituire Navas. È stato rescisso il contratto di Strinic, rimasto fermo per problemi fisici ora è recuperato ma ora è svincolato”. Sulle trattative in entrata conferma inevitabilmente la pista Correa: “Dobbiamo aspettarci un eventuale mercato in uscita che potrebbe aprire ad un altro arrivo. Correa resta l’obiettivo numero uno del Milan. L’agente è a Milano, non perché ci siano accelerazioni ma perché lui continua a sperare che possa arrivare il trasferimento.

