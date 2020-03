Calciomercato Milan/ Ralf Rangnick sempre più vicino ai rossoneri (Ultime notizie)

Nel calciomercato Milan tiene banco naturalmente il nome di Ralf Rangnick, l’allenatore tedesco che l’amministratore delegato Ivan Gazidis avrebbe scelto per affidargli il nuovo corso della società rossonera. Il Milan si prepara dunque all’ennesima rivoluzione, sia per quanto riguarda la guida tecnica sia nell’assetto societario. Infatti è noto che Zvone Boban e Paolo Maldini non gradiscano per nulla il nome di Rangnick e che più in generale siano ai ferri corti con Gazidis, del quale non condividono la linea di gestione della società. La rottura è ormai definitiva con Boban, ma pure Maldini dovrebbe rimanere al massimo fino al termine di questo campionato. Il Milan dunque ammaina le bandiere e si affida totalmente a stranieri che conoscono poco il calcio italiano, scelta coraggiosa ma forse discutibile per una squadra che avrebbe bisogno di stabilità in questa fase. Gazidis avrebbe voluto Rangnick già all’Arsenal e pare che questa sia la volta buona per il “matrimonio”, sia pure a Milano e non a Londra. Si avvicina dunque il ritorno in panchina per Rangnick, che attualmente coordina le attività calcistiche della Red Bull, società che possiede diversi club – Lipsia e Salisburgo su tutti.

RANGNICK AL MILAN, PIOLI ESAUTORATO?

Di certo Ralf Rangnick si troverebbe in una posizione molto delicata. Difficile infatti pensare che un Maldini esautorato rimanga al Milan nella prossima stagione con il tecnico tedesco, considerando che proprio Paolo ancora prima di Boban aveva espresso tutta la sua contrarietà all’eventuale arrivo di Rangnick, al quale sarebbe affidata una rivoluzione tecnica proprio mentre cambierebbe di nuovo tutto anche nell’organigramma societario, curiosamente sparito ieri dal sito Internet del Milan. Gazidis tuttavia è l’uomo di riferimento per il fondo Elliott e di conseguenza sarà la sua volontà a prevalere, con tanti saluti anche a Stefano Pioli, di fatto degradato con ampio anticipo al ruolo di traghettatore fino al termine della stagione, dal momento che appare praticamente impossibile una sua permanenza anche per il prossimo campionato. Una situazione davvero particolare, che rischia di destabilizzare il presente mentre crea incognite anche per il futuro. Cosa ne sarà del Milan nei prossimi mesi?

