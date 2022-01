CALCIOMERCATO MILAN/ Rinnovo per Theo Hernandez ma addio a Kessie e Romagnoli

CALCIOMERCATO MILAN: QUANTI RINNOVI IN BALLO

La sessione invernale di calciomercato sta ormai per concludersi ma in casa Milan restano diverse situazioni da risolvere specialmente per quanto riguarda i diversi contratti in scadenza da rinnovare. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i rossoneri c’è chi ha già praticamente prolungato il suo rapporto che lo lega al club, ovvero Theo Hernadez, terzino di cui aveva parlato anche lo stesso Paolo Maldini nei giorni scorsi.

Il francese ex Real Madrid dovrebbe dunque guadagnare 4 milioni di euro netti più bonus a stagione, più del doppio rispetto all’attuale milione e mezzo percepito, fino al giugno del 2026. Il ventiquattrenne estende così per altri due anni la sua avventura al Milan ma non tutti i suoi compagni potrebbero rimanere anche nel prossimo futuro. I candidati a salutare Milanello nello specifico sono due: Alessio Romagnoli e Franck Kessie.

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

In questa parte finale del calciomercato di gennaio dunque il Milan è al lavoro per rinnovare alcuni contratti. In particolare, sia Alessio Romagnoli che Franck Kessie sono in scadenza a giugno del 2022, ovvero al termine della stagione in corso, e secondo quanto emerso recentemente, i due sono ben lontani dal prolungare il loro rapporto con i rossoneri. L’ivoriano, ricevuta un’offerta al ribasso rispetto ai 6 milioni guadagnati ora, non ha più parlato con la società nemmeno tramite il suo entourage e per il difensore italiano si registra da tempo la presenza della Juventus, pronta ad accaparrarselo a parametro zero.

