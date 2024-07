Calciomercato Milan News/ Si complica Fullkrug! Camarda, rinnovo fino al 2027 (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CAMARDA RESTA ROSSONERO

Camarda, rinnovo fino al 2027. Il talento rossonero classe 2008 ha firmato il suo primo contratto da Professionista con il Milan. Erano tante le voci che accostavano il giocatore altrove, ma lui da tifoso rossonero non ha voluto perdere l’occasione di legarsi ai colori della sua squadra del cuore.

Calciomercato Lazio News/ Gila, il Real Madrid piomba sul difensore. Viva la pista Simeone (20 luglio 2024)

Secondo Nicolò Schira, il Milan ha seriamente rischiato di perdere il proprio gioiellino dato che dall’estero sono arrivate importantissime offerte per l’attaccante. Sia il Borussia Dortmund che il Manchester City avevano fatto passi avanti concreti per investire sull’azzurro.

Come abbiamo detto, lo stesso Camarda ha ringraziato e rispedito al mittente le richieste, dato che il suo unico obiettivo era quello di diventare un giocatore professionista con la casacca del Milan. Il centravanti ha siglato una doppietta nella sua prima partita da titolare con l’Under 19 contro l’Irlanda del Nord.

Juventus, quanto risparmiano i bianconeri con gli stipendi/ 8 maxi ingaggi in meno (20 luglio 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, A RISCHIO FULLKRUG

Il calciomercato Milan, blindato Camarda, pensa all’attaccante del presente. Infatti il classe 2008 computerà il suo sviluppo nel Milan Futuro, squadra Under 23 dei rossoneri che disputerà il campionato di Serie C. Per il presente, oltre a Morata, arriverà sicuramente un’altra punta.

Il nome più gettonato di calciomercato in orbita Milan è quello di Niclas Fullkrug, centravanti del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca. Il prezzo fissato dal club giallonero è di 30 milioni di euro, prezzo lievitato di parecchio vista l’ultima stagione e le performance ad Euro 2024. Se il Milan ci pensa, l’Atletico Madrid potrebbe addirittura già presentare la prima offerta.

Calciomercato Milan/ Ridotta la distanza per Fofana: si può chiudere in una settimana (20 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA