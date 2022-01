CALCIOMERCATO MILAN/ Stallo per Castillejo, prestito per Maldini e Plizzari

CALCIOMERCATO MILAN: ATTESA PER SAMU CASTILLEJO

In casa Milan i dirigenti stanno lavorando per cercare di sistemare l’organico a disposizione di mister Pioli in vista del prosieguo della stagione in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. I rossoneri vorrebbero completare anche qualche operazione in uscita, lasciando partire quei calciatori destinati a non trovare spazio in campo poichè non più rientranti nei piani di allenatore e società. Nell’elenco dei possibili partenti in questo senso c’è anche il nome di Samu Castillejo.

Calciomercato Milan/ Spunta il nome del baby Heffernan per la difesa

Accostato con insistenza al Valencia nelle scorse ore, l’ala spagnola non sembra essere del tutto convinto di questo trasferimento dato che, secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, si starebbe registrando uno stallo nella trattativa. Sotto contratto fino a giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, il ritorno in patria di Castillejo viene dato praticamente per certo da almeno una settimana essendo finito nel mirino pure dell’Espanyol.

Kulusevski al Milan?/ Calciomercato: la Juventus può lasciarlo partire, la situazione

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Il Milan sta pensando anche ad altre due partenze in questo finale di calciomercato invernale. Il giovane Daniel Maldini potrebbe infatti vivere un’avventura in prestito in Serie B con la maglia della Spal, dove il presidente Joe Tacopina ha recentemente dichiarato: “Siamo sul giocatore, sono fiducioso di concludere.” Destino simile pure per l’estremo difensore Alessandro Plizzari che, oltre ad essere stato sondato dalla Spal, è seguito con interesse anche dal Lecce.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Lazetic è a Milano, visite mediche ed attesa per la firma

© RIPRODUZIONE RISERVATA