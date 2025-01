CALCIOMERCATO MILAN NEWS: RASHFORD PAZZA IDEA

Il nuovo colpo del calciomercato Milan potrebbe chiamarsi Marcus Rashford. Esploso giovanissimo, lanciato da Louis Van Gaal e poi reso titolare da José Mourinho, un pezzo di storia recente del Manchester United che ha anche giocato 60 partite con l’Inghilterra (condite da 17 gol) ma in questo momento un attaccante da rilanciare, perché l’ultimo periodo a Old Trafford è stato complicato e Ruben Amorim, arrivato dopo l’esonero di Erik Ten Hag, lo ha relegato in panchina alla terza gara per non farlo più giocare, parlando anche di un comportamento forse poco professionale da parte del calciatore. Rashford dunque in partenza dal Manchester United? Possibile e plausibile, il Milan è alla finestra: in rossonero il classe ’97 può fare l’esterno a destra e a sinistra così come la prima punta.

Calciomercato Milan/ Parte la rivoluzione Conceicao: da Otavio a Chiesa, fino a Lucca (4 gennaio 2024)

Garantirebbe magari quei gol che sono mancati finora, ma dipende tutto dalla formula: il Milan sarebbe in prima fila nell’operazione di calciomercato solo con il prestito, e anche così da qui a giugno dovrebbe sborsare 7 milioni di ingaggio. Cifra fuori portata per le casse rossonere, anche se la soluzione si potrebbe trovare: ovvero, il Manchester United dovrebbe accollarsi parte dell’ingaggio, uno “stratagemma” che naturalmente si è già visto nel corso degli anni. Da vedere però se la dirigenza dei Red Devils sia così desiderosa di liberarsi di Rashford, al punto di accettare questo esborso economico; il Milan nel frattempo ha fiutato la grande occasione, e rimane sornione in attesa degli eventi.

Calciomercato Milan news/ Tomori titolare, con Conceicao resterà in rossonero? (3 gennaio 2025)

UN VETERANO VERSO L’ADDIO

Il calciomercato Milan pensa però anche alle cessioni: se alcuni calciatori erano già sul taccuino della dirigenza, quello che forse a sorpresa si potrebbe aggiungere è Davide Calabria. Cresciuto nel settore giovanile e lanciato in prima squadra, di cui è diventato capitano, il terzino destro sta vivendo una stagione difficile: Paulo Fonseca lo ha reso un’alternativa sulla corsia preferendogli Emerson Royal – il cui rendimento è stato negativo – e poi nella partita di esordio come allenatore Sergio Conceiçao ha preso la stessa decisione, con Calabria che dunque non ha giocato la semifinale di Supercoppa contro la Juventus, a questo punto con tanti dubbi circa una sua presenza nella finale di stasera contro l’Inter.

Calciomercato Milan/ Ricci rinnova con il Torino e il prezzo sale! Intrigo Tomori (2 gennaio 2025)

L’interesse del calciomercato per Calabria non manca: tra le squadre implicate nella corsa alla salvezza troviamo l’ambizioso Como e il Monza ultimo in classifica, entrambe soluzioni vicine a Milano e che verosimilmente gli regalerebbero una maglia da titolare. Tuttavia all’estero abbiamo il Galatasaray, e poi attenzione alla Juventus: i bianconeri devono sistemare la difesa, in estate dal Milan hanno già prelevato Pierre Kalulu e qualche anno fa avevano aperto con i rossoneri un’operazione sostanzialmente identica a quella eventualmente su Calabria, quando Massimiliano Allegri aveva chiesto e ottenuto il suo pupillo Mattia De Sciglio, il cui percorso è stato identico a quello di chi poi lo ha sostituito sulla fascia. Dunque vedremo se ci saranno novità: 3 milioni di euro potrebbe essere il prezzo giusto per la cessione di Calabria.