CALCIOMERCATO MILAN/ Theate, Estève e Viti: tre profili per il futuro rossonero

Il Milan resta sempre alla ricerca di un nuovo difensore centrale in questi frenetici giorni di calciomercato invernale ma intanto i dirigenti rossoneri stanno lavorando anche in previsione della sessione estiva. I lombardi puntano ad organizzare una rosa competitiva da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli e per raggiungere questo obiettivo si starebbe pensando ad alcuni giovani innesti che possano aiutare la causa nel prossimo futuro.

In questo senso dunque si colloca l’interesse espresso per Maxime Estève, diciannovenne di proprietà del Montpellier accostato già da diversi giorni al Milan. Un altro che potrebbe fare al caso dei milanisti è il coetaneo Mattia Viti, sotto contratto con l’Empoli fino al giugno del 2025 e che il presidente Corsi potrebbe non lasciar andare tanto a cuor leggero. Oltre a questi due giocatori c’è anche un altro nome che il Milan pare aver preso in considerazione guardando al nostro calcio.

CALCIOMERCATO MILAN: LE MANOVRE DEI ROSSONERI

Il Milan sta quindi valutando le prossime mosse di calciomercato anche pensando alla sessione estiva. Secondo quanto rivelato dalla stampa belga di Het Laatste Nieuws, i rossoneri avrebbero preso contatto con il Bologna al fine di chiedere informazioni su Arthur Theate. Ventunenne in prestito dall’Ostenda, Theate ha già vestito le maglie di due squadre in questa stagione e non potrà quindi trasferirsi in un’altra società per il prosieguo della stagione ma a giugno le cose potranno cambiare.

