CALCIOMERCATO MILAN/ Theo Hernandez: “Sono felice, parliamo del rinnovo”

In questa finestra di calciomercato invernale i dirigenti del Milan stanno lavorando non solamente riguardo ai movimenti in entrata ed in uscita ma anche su alcuni rinnovi di contratto. I rossoneri non vogliono infatti ripetere le situazioni vissute lo scorso anno con Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, i quali non hanno trovato l’intesa con la società ed hanno firmato rispettivamente con i cugini dell’Inter ed il Paris Saint-Germain una volta svincolati a parametro zero.

Un calciatore che pare essersi meritato il rinnovo del contratto è Theo Hernandez, terzino sinistro sin qui reduce da ben 4 reti e 5 assist in 22 apparizioni tra campionato e Champions League nella stagione attualmente in corso. Proprio il francese, dopo la gara vinta in casa del Venezia, ha spiegato a Sky Sport: “Sul rinnovo siamo ad un punto molto buono. Sono felice qui fin dal primo giorno. Stiamo parlando.”

CALCIOMERCATO MILAN: LE MOSSE DEI ROSSONERI

In scadenza a giugno del 2024, in questa sessione di calciomercato il Milan potrebbe trovare l’intesa con Theo Hernandez per il prolungamento del suo contratto. Secondo quanto rivelato da MilanNews.it, Hernandez dovrebbe firmare fino al 2027 percependo 4 milioni di euro all’anno che potrebbero diventare 5 comprendendo anche i bonus. Interpellato da DAZN, il tecnico Pioli ha spiegato: “Credo che Theo debba avere un obiettivo bello chiaro. Ha tutto per essere uno dei migliori terzini al mondo, quando hai queste possibilità non ti devi accontentare. E sta lavorando con grande attenzione e determinazione. Dà un apporto veramente importante in tutte le squadre. Gli ho detto che è già un buonissimo giocatore, ma sarebbe un peccato se si accontentasse. Gli ho detto che può diventare un top.”

