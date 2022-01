CALCIOMERCATO MILAN/ Theo Hernandez, tra rinnovo e le sirene inglesi

In casa Milan questa sessione di calciomercato invernale potrebbe essere l’occasione per sistemare i rinnovi di contratto di alcuni elementi presenti in rosa, sia con la volontà di prolungare il rapporto con i calciatori in scadenza che con l’intenzione di blindare gli elementi di maggior valore. In quest’ultimo senso si può collocare Theo Hernandez, terzino sinistro che sta facendo molto bene con i rossoneri da ormai diverso tempo.

Calciomercato Milan/ Torino su Pellegri, il punto sulla situazione di Kessie

Nei giorni scorsi lo stesso Paolo Maldini aveva sottolineato le qualità del francese indicandolo come uno dei candidati a restare ancora a lungo a Milanello ed i rumors più recenti raccontano della possibilità per Theo di prolungare il contratto in scadenza nel 2024 almeno fino al giugno del 2026. L’esterno dovrebbe inoltre passare da 1.5 milioni a ben 4.5 milioni di euro all’anno come stipendio percepito.

Botman al Milan?/ Calciomercato, Massara: "Il Lille non lo molla", riecco Diallo

CALCIOMERCATO MILAN: LE MOSSE DEI ROSSONERI

Il Milan lavora dunque su alcune situazioni interne in questa fase del calciomercato. Se da una parte i rossoneri vogliono contare su Theo Hernandez pure per le stagioni a venire, dall’altra bisogna stare anche attenti all’interesse espresso nei suoi confronti da società importanti che militano in Premier League. Nello specifico il Chelsea ed il Manchester City di Pep Guardiola starebbero monitorando il ventiquattrenne di Marsiglia con grande attenzione.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Massara conferma per Conti alla Samp: "Cerchiamo un centrale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA