Calciomercato Milan/ Tra Correa e la caccia al sostituto di Kessie (ultime notizie)

Il calciomercato del Milan continua a ruotare attorno al nome dell’attaccante Correa, insistentemente corteggiato dai rossoneri, pronti a tutto per portarlo a casa prima del gong finale. Sulla sua possibile partenza destinazione Milan si è espresso il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone, in occasione della conferenza stampa in vista del Leganes: “Il mercato aperto è scomodo per tutti. Correa? Situazione complicata. Sapevo già che non avrebbe giocato le prime due giornate, ma si è sempre allenamento in modo fantastico. Ora deve decidere il club in base a ciò che è meglio per tutti. Chi voglio? Io voglio tutti, compreso Correa. Di Rodrigo non parlo, non è un mio giocatore”. Una trattativa che resta complicata, quindi, quella tra il Milan e l’Atletico. I rossoneri, però, sembrano intenzionati a provarci fino alla fine. La società farà di tutto per accontentare il tecnico Marco Giampaolo.

Calciomercato Milan News, Pellegatti e le ultime su Kessie

Il giornalista sportivo, Carlo Pellegatti, esperto di Milan e di calciomercato ha fatto il punto della situazione Kessiè, pubblicando un video riepilogativo sul proprio canale YouTube: “Quella per Kessiè un’offerta interessante, bisognerà vedere poi se il giocatore accetterà l’offerta del Monaco (vuole tanto), ma il Milan giustamente non vuole sguarnire il centrocampo per poi andare a cercare il l’alternativa; vuole prima cercare l’alternativa. E il Milan l’alternativa la cercherà esperta, non sarà un giovane: sarà un giocatore esperto, magari un giocatore over 30, quello che potrebbe (è bene usare il condizionale) sostituire Kessiè. Il Milan, dopo aver messo tanta gioventù, tanta freschezza, vuole mettere ancor più esperienza. Quindi se andrà via Kessiè vorrà dire che il Milan ha già trovato l’alternativa e sarà un’alternativa abbastanza in là con gli anni, secondo me un over 30. Si è parlato di Wanyama, che bene ha già fatto anche con il Tottenham, ecco: una figura come la sua. Non so se sarà lui, ma un giocatore esperto, che possa mettere la sua esperienza ed i suoi anni trascorsi in quel ruolo, dal piede buono e dai buoni inserimenti, tutti elementi che piacciono a Marco Giampaolo”.

