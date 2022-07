CALCIOMERCATO MILAN/ Ultimatum per De Ketelaere, Tanganga per la difesa

Calciomercato Milan news, telenovela De Keteleare…

Il calciomercato del Milan negli ultimi giorni e in particolare nelle ultime ore si è concentrato sul nome di Charles De Keteleare. Trattativa fiume per il talento offensivo belga chiamato però a fare una scelta: soprattutto il suo club, il Bruges, dovrà dare una risposta definitiva al Milan che ha avanzato un’offerta di 35 milioni di euro per quello che viene considerato come uno dei più puri talenti del calcio europeo emergente. La deadline dovrebbe essere fissata a lunedì prossimo, come ha spiegato Marco Demicheli di Sky Sport:

“Il Brugge sta fermo sulle sue richieste. Il Milan, nell’incontro di ieri, ha capito che doveva fare un rilancio e lo ha fatto. Il Diavolo ha fatto un piccolo passo in avanti, arrivando 31 più 4 di bonus, ma il Brugge continua a chiedere 35 di base più bonus. Le tempistiche al momento sono di 24-48 ore. Se ci fosse un passo indietro del Brugge allora i tempi potrebbero slittare, ma al momento non c’è stato. Resta la fiducia“.

Calciomercato Milan news, si tratta col Tottenham

Calciomercato Milan, c’è anche la difesa da sistemare dopo alcuni nomi sfumati, come quello dello svedese Botman e di Francesco Acerbi, che sembra ormai promesso all’Inter. Il centrale difensivo che Stefano Pioli avrebbe individuato sarebbe Japhet Tanganga, attualmente in forza al Tottenham. Il 23enne inglese avrebbe già dato il suo assenso per il passaggio in rossonero, bisognerà però trattare con gli Spurs per la formula:

Il Milan spinge per il prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre la squadra londinese preferirebbe l’obbligo per avere la certezza di incassare una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro. Idea ancora da definire ma Tanganga può essere il profilo giusto per togliere dalle spine Pioli sul piano della difesa dopo alcune trattative sfumate e un reparto che va rinforzato, considerando lo Scudetto da difendere e il mercato rossonero partito quest’anno con un certo ritardo.

