Calciomercato Monza news/ Candreva vicino, il sogno è Pessina (ultime notizie)

Il calciomercato estivo vedrà il Monza tra i grandi protagonisti. La società di proprietà Silvio Berlusconi ha conquistato la promozione in Serie A e gli investimenti continueranno. Il leader di Forza Italia sogna in grande ed è pronto a mettere mano al portafoglio per regalare a mister Giovanni Stroppa una rosa di straordinaria qualità.

La dirigenza brianzola capitanata da Adriano Galliani ha già aperto diverse trattative ed è già arrivata la fumata bianca con Andrea Ranocchia: in scadenza di contratto con l’Inter, il centrale difensivo ha accettato la proposta del Monza. Ma non solo. Un innesto di grande caratura per la fascia destra: Antonio Candreva è sempre più vicino a vestire la maglia biancorossa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Sampdoria chiede 1 milione di euro per il cartellino dell’ex Lazio, l’intesa è dietro l’angolo.

CALCIOMERCATO MONZA: SOGNO PESSINA, SPUNTA ILICIC

Il calciomercato del Monza sarà fatto di grandi colpi e di opportunità. Il sogno è Matteo Pessina, lui che dalla Brianza ha iniziato la scalata verso la Serie A e la nazionale. Berlusconi e Galliani valutano la situazione, ma l’operazione non sarà delle più facili: il prezzo è alto e l’Atalanta non è intenzionata a fare sconti. Secondo il Corriere dello Sport, gli uomini mercato biancorossi hanno anche sondato il terreno per Emanuele Vignato del Bologna.

Tanti i nomi accostati al Monza e su alcuni spuntano delle conferme. Pensiamo a Stefano Sensi, in uscita dall’Inter, oppure a Josip Ilicic, alla ricerca di rilancio dopo una stagione difficile. Mister Stroppa riabbraccerebbe volentieri Adam Ounas, oggi al Napoli, mentre per il reparto arretrato c’è una tentazione argentina: parliamo di Federico Gattoni, classe 1999 di proprietà San Lorenzo. Per quanto riguarda il capitolo uscite, il portiere Di Gregorio sarà riconfermato mentre resta da scrivere il futuro di Valoti: il trequartista piace al Parma di Fabio Pecchia.

