Video Bologna Monza che racconta una sfida fin da subito molto interessante. Le prime occasioni sono di stampo rossoblù con Castro che spreca sotto porta la rete. Poco dopo anche Iling non è freddo davanti al portiere. La partita si sblocca con la grande conclusione da fuori da parte di Tommaso Pobega. Il centrocampista ex Milan ha sfondato la porta dopo il passaggio di Castro, che gli ha posizionato il pallone benissimo al limite dell’area di rigore. Non può nulla Pizzignacco. Il portiere risponde presente su due conclusioni di Orsolini: la prima con il mancino, la seconda con il destro in diagonale.

Raddoppio con Orsolini con un pallonetto pregevole su un altro pallone straordinario di Castro in verticale sul un contropiede rossoblù. Brutte notizie per Italiano: Orsolini lascia il campo per infortunio dopo aver trovato il gol. Secondo tempo con poche emozioni tra Bologna e Monza. Buone notizie per Vincenzo Italiano che si gode la rete del giovane Domínguez. L’argentino ha spinto in rete un ottimo traversone dalla sinistra di Iling. Bologna che vince e convince ed approda ai quarti di finale non prima di aver trovato il poker con Castro. Per lui partita da incorniciare con 2 assist ed una rete.

VIDEO BOLOGNA MONZA: GOL E HIGHLIGHTS