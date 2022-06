Calciomercato Monza news/ Candreva vicino, spunta anche Vida. Sfida al Toro per Sensi

Dopo Andrea Ranocchia, nuovi colpi di calciomercato in arrivo per il Monza. I brianzoli hanno chiuso una doppia operazione con il Cagliari: Carboni e Cragno. Emergono nuovi dettagli sull’affare per l’estremo difensore: secondo Tuttomercatoweb, il classe 1994 lunedì sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà ai biancorossi per tre anni. Rese note anche le cifre: 1,2 milioni di euro a stagione più bonus.

Calciomercato Monza news/ Chiusura vicina per Carboni, poi assalto a Pessina

Ora Berlusconi e Galliani sono pronti a dirigere lo sguardo verso altri obiettivi, due di casa Sampdoria. Secondo Il Secolo XIX, il Monza è sulle tracce di Maya Yoshida e Antonio Candreva. Il primo è in scadenza di contratto e ha già ricevuto una proposta dai brianzoli. L’esterno, invece, è legato alla Doria fino al 2024, ma Stroppa punta fortemente su di lui per il 3-5-2: la chiusura potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ È fatta per Cragno! Piste Joao Pedro-Tameze

CALCIOMERCATO MONZA: SFIDA AL TORINO PER SENSI

Tanti gli obiettivi di calciomercato del Monza, riflettori accesi sul reparto avanzato. Sono tre i profili sul taccuino per l’attacco: parliamo di Andrea Pinamonti, Gianluca Caprari e Borja Mayoral. Per il primo, rientrato all’Inter dopo il prestito all’Empoli, si potrebbe chiudere con un’offerta che tra prestito e riscatto arriva a 15 milioni di euro. A proposito di Roma, piace anche Gonzalo Villar per il centrocampo: lo spagnolo è rientrato nella Capitale dopo l’esperienza al Getafe, ma non resterà agli ordini di Mourinho.

Altro profilo monitorato dal Monza per la mediana è Stefano Sensi. Secondo quanto riporta L’Interista, c’è da battere la concorrenza del Torino: il club granata ha già mosso i primi passi concreti per capire la fattibilità dell’operazione. Nome nuovo per la difesa: secondo Tuttomercatoweb, la dirigenza brianzola sta valutando Domagoj Vida, in scadenza di contratto con il Besiktas. Sul croato c’è anche il Napoli di Luciano Spalletti. Infine, novità sull’operazione Fabio Miretti: in programma un incontro tra la dirigenza della Juventus e il diesse biancorosso Filippo Antonelli.

Calciomercato Monza news/ Intesa con l'Inter per Pinamonti, idea Torreira

© RIPRODUZIONE RISERVATA