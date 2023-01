CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Karsdorp costa troppo, per la fascia c’è Lirola

Calciomercato Monza news, troppo alti i costi per Rick Karsdorp

La campagna acquisti estiva ha portato al Monza diversi nuovi volti e in questa sessione invernale di calciomercato i brianzoli potrebbero ancora cambiare qualcosa. Aspettando di capire quali soluzioni verranno trovate per diversi calciatori in uscita, così da sfoltire una rosa già molto ampia, i biancorossi nei giorni scorsi avrebbero preso contatto per provare ad aggiudicarsi Rick Karsdorp, di proprietà della Roma.

L’esterno olandese è in rotta con l’allenatore José Mourinho e lo stesso general manager Tiago Pinto ha confermato che le parti stanno ragionando per arrivare ad un accordo che accontenti tutti. Come spiegato da Tuttomercatoweb.com però il problema principale relativo all’approdo di Karsdorp al Monza sarebbe rappresentato dall’elevato ingaggio del giocatore, il quale percepisce attualmente 2,2 milioni di euro fino al 2025.

Calciomercato Monza news, ecco Pol Lirola di ritorno in Italia

Le difficoltà incontrate nell’arrivare a Karsdorp hanno dunque spinto il Monza a virare su un altro profilo per questa finestra di calciomercato. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Galliani ed i suoi collaboratori starebbero accelerando per riportare in Italia Pol Lirola, terzino in prestito all’Elche ma di proprietà dell’Olympique Marsiglia. Gli spagnoli, come spiegato da Gianluca Di Marzio, avrebbero già dato il via libera per il ritorno in Francia dell’ex Fiorentina e Sassuolo sebbene resti da definire la somma del trasferimento dato che il Marsiglia avrebbe chiesto di più rispetto a quanto offerto dal Monza.

Calciomercato Monza news, l’Inter punta il giovane Sheriff Kassama

In casa Monza i dirigenti devono anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri grandi club nei confronti dei suoi giocatori in questi giorni di calciomercato. Nello specifico, secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, l’Inter avrebbe messo nel mirino Sheriff Kassama, difensore centrale diciottenne del settore giovanile biancorosso. Secondo l’indiscrezione, i nerazzurri avrebbero già presentato un’offerta ai brianzoli per aggiudicarselo ma l’intenzione del Monza sarebbe quella di trattenere il classe 2004.











